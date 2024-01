Actores de la salud responden a demanda interpuesta por el Ministerio contra 21 EPS

Después de que se conociera que el Ministerio de Salud interpuso una demanda en contra de 21 EPS del país en el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, los diferentes gremios del sector respondieron a la decisión de la cartera.



Según lo informado por el Minsalud, el litigio se llevo a cabo porque posiblemente las entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social. Sin embargo, estas empresas manifestaron que la situación se debe a los problemas financieros que atraviesan, en medida, por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En un principio, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, aseguró que la decisión de la cartera de salud sorprende, cuando "el Gobierno y los entes de control, tienen los mecanismos legales en el marco de de la inspección , vigilancia y control que realizan para exigir el cumplimiento de las EPS".



Adicionalmente, precisó que la realidad es que el sistema de salud se encuentra en crisis de sostenibilidad financiera, por lo que la causalidad de las dificultades de las EPS radicaría en que los recursos girados por el Gobierno, por medio de la UPC, no son suficientes para cubrir los gastos del sector.



"No solo las EPS se ha advertido que los recursos no alcanzan que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente y esto además de deteriorar la situación financiera de las EPS, que desde luego se refleja en sus indicadores, está afectando a los pacientes”, indicó Vesga.



A la discusión se sumó Gestarsalud, la asociación que agrupa a las EPS del subsidiado, quienes argumentaron que "por el momento, no puede opinar frente a la acción jurídica ya que no es claro el objetivo de la demanda interpuesta en contra 21 EPS del país".



Sin embargo, reflejaron a través de un comunicado que el hecho se trata de una acción inédita, sin precedentes en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, "que está siendo revisada en detalle por nuestro equipo jurídico".



Con respecto a la sostenibilidad financiera del sistema, el gremio detalló que la situación actual afecta la liquidez del sector, por lo que ha promovido el diálogo con el Gobierno para avanzar en las mejora para el sistema.



"Existen mecanismos legales para enfrentar este tipo de situaciones de iliquidez, que el Gobierno no ha considerado aún", analizan.



#ATENCION El Ministerio de Salud demandó a 21 EPSs por vulnerar el derecho de acceso a la #Salud al incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las “Reservas Técnicas” para garantizar los pagos para la prestación de servicios salud. pic.twitter.com/xBdNOQc5GW — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) January 14, 2024



Las soluciones propuestas

De acuerdo por lo definido por la presidenta de Acemi, el gremio está dispuesto a proponerle al Gobierno diferentes soluciones que consideran un ajuste en la UPC para 2024, así como resolver los problemas financieros, que están en manos del Ministerio, en vez de acudir a acciones legales.



"Parece que el Ministerio de Salud en vez de avanzar en el diálogo técnico que tanto se ha pedido, prefiere emprender acciones judiciales , desde luego lo que continúa para nosotros es ejercer la defensa en el marco del proceso”, dijo Vesga.



Asimismo, Gestarsalud sugiere preservar la confianza en el sector y sus instituciones por el bien de la población que requiere servicios de salud, agrengando que "es importante mantener la calma y la tranquilidad mientras avanza la reforma al Sistema de Salud en el Congreso de la República y se dan las discusiones y análisis técnicos que el momento demanda".



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio