Guerra en Gaza: Colombia intervendrá en La Haya por demanda de Sudáfrica contra Israel

Colombia intervendrá en la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde hará una interpretación de las normas de la convención contra el genocidio que el Estado judío "está ignorando con sus acciones militares en Gaza".



(Vea: Alemania hará preguntas sobre Israel para dar nacionalidad: ¿aplica para colombianos?).



La Cancillería colombiana informó este lunes que el Estado colombiano presentará en los próximos días en la Corte una Declaración de Intervención, donde explicará su visión normativa de la situación.



"Invitamos a otros Estados parte en la Convención de 1948 a hacer lo mismo, no solamente como muestra de solidaridad con Palestina en esta hora trágica, sino como repudio por las violaciones de ese importante tratado que está cometiendo Israel y que no pueden quedar impunes", expresó la Cancillería en un comunicado.



(Vea: Israel autoriza nueva ronda de negociaciones de tregua con el Hamás).



El presidente colombiano, Gustavo Petro, es un implacable defensor de la causa palestina, por lo que a raíz de la guerra en Gaza ha llegado incluso a amenazar con romper relaciones con Israel.



Colombia considera que "la comunidad internacional no puede permanecer impávida cuando un país emplea el hambre como método de guerra. Esa es una grosera violación del derecho internacional que no puede ser tolerada".



Así, la Cancillería colombiana ve con buenos ojos que La Haya emitiese el 28 de marzo una decisión ordenando nuevas medidas provisionales de protección en este caso, al registrar "que las catastróficas condiciones de vida de la población palestina en Gaza siguen deteriorándose".



(Vea: La CIJ ordenó a Israel garantizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza).

Gaza. AFP

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la CIJ adoptó "unas medidas de protección muy robustas" porque para la Corte "los palestinos en Gaza, incluyendo niños, mujeres y ancianos, están padeciendo hambruna, para vergüenza y escarnio público de la comunidad internacional".



(Vea: Desmienten supuesta compra de Colombia a Israel del software espía Pegasus).



Entre las medidas está la orden de que Israel asegure, en coordinación con la ONU, el suministro de servicios básicos y asistencia humanitaria a la población palestina en Gaza, incluyendo alimentos, agua, electricidad, combustible, ropa, higiene y saneamiento, así como suministros médicos, recordó la Cancillería colombiana.

EFE