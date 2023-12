Minsalud se defiende tras acusaciones de fraude sobre sus títulos profesionales

Después de que un ciudadano realizara una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter), sobre la veracidad de los estudios en Suecia del actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, este salió en su defensa a mostrar los títulos obtenidos en el país nórdico.



Según el jefe de la cartera, las aseveraciones del ciudadano son infundadas, sin mediar intento alguno por cotejar la veracidad de las mismas y "sin que se me haya permitido pronunciarme al respecto".

"Ante este intento de poner en entredicho mi formación académica y profesional, así como mi honorabilidad, me encuentro en la obligación de manifestar y aclarar al pueblo colombiano que, con el apoyo de mi padre, Alfonso Jaramillo Salazar, de mi madre Hilda Martínez de Jaramillo, y con mi propio esfuerzo tuve la oportunidad de prepararme bajo los más altos estándares de calidad tanto en Colombia como en el extranjero", dijo Jaramillo en una rueda de prensa,



Una vez dicho esto, el jefe de la cartera reiteró la obtención de sus títulos profesionales, enumeró de manera cronológica los mismos:



1. El 23 de noviembre de 1967 el Colegio Tolimense de Ibagué, Tolima, le otorgó el título de bachiller académico.



2. El 18 de junio de 1971 el RIJKS HOGERE LANDBOUW SCHOOL de Países Bajos le otorgó diploma como TROPISCHE en SUBTROPISCHE LEERGANG MET SPECIALISATIE IN VEETEELT.



3. El 20 de diciembre de 1977 la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO le otorgó el Título de DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA.



4. En virtud de estudios cursados desde el 1° de octubre de 1982 hasta el 30 de junio de 1983 (Un año académico) la UNIVERSITÄT ZU WIEN - MEDIZINISCHE FAKULTÄT D.S.S. le otorgó el 30 de junio de 1983 el título de SPECIALIZED SURGERY (ABDOMINAL).



5. El 4 de julio de 1994, la autoridad competente para emitir certificados de posgrados médicos en Suecia, THE SWEDISH BOARD OF HEALTH AND WELFARE, le otorgó la calificación de SPECIALIST OF THORACIC SURGERY.



6. A través de la Resolución No. 0820 del 03 de abril de 1995 “Por la cual se convalidan unos títulos obtenidos en el exterior” el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) resolvió en su artículo primero “Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia”.

Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

7. El 20 de abril de 1995, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA (ASCOFAME), certificó que el suscrito “llenó los requisitos académicos fijados por la Asociación, para ser registrado como Especialista en: Cirugía de Tórax y Cardiovascular”.



8. Desde julio de 1994 hasta junio de 1996 realizó un FELLOW PROGRAM IN CARDIAC SUR-GERY WITH MAJOR TRAINING IN PAEDIATRIC CARDIAC SURGERY en UNIVERSITY HOSPITAL UPPSALA SWEDEN lo cual fue debidamente certificado por el THORACIC AND CARDIOVASCULAR CENTER – DEPARTMENT OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY del mismo UNIVERSITY HOSPITAL UPPSALA SWEDEN.



9. Desde enero de 1995 hasta noviembre de 1995 realizó un PEDIATRIC CARDIAC SURGERY FELLOW en UNIVERSITY HOSPITAL LUND SWEDEN el cual le fue certificado por el DEPARTMENT OF CARDIOTHORA-CIC SURGERY OF PAEDIATRIC CARDIAC SURGERY del mismo UNIVER-SITY HOSPITAL LUND SWEDEN.



Después de esto, Jaramillo aseguró que ​"nunca he mentido sobre mi vida personal, académica y profesional, la cual ha sido ampliamente escrutada y examinada tanto a nivel regional como nacional en el marco de mi conocida trayectoria política de más de cuarenta años".

Qué ocurrió con el Ministro de Salud

Edward Morrón, quien se presenta como abogado en la red social X (@ejmorronb), realizó un hilo en el que comentó que hizo una investigación sobre la experiencia médica de Jaramillo en Suecia y cuya conclusión fue que el ministro "nunca estudió en el país nórdico".

Aseguró que se comunicó con la Universidad de Lund y con el Consejo Sueco de Salud y Asistencia Sanitaria y que le respondieron que no tenían en sus registros el nombre de Jaramillo.

Antes de la respuesta del funcionario, Morrón pidió que "el señor ministro, Guillermo Alfonso, ofrezca una explicación al país sobre este asunto tan delicado. Si realmente estudió en Suecia, ahora tiene la responsabilidad de demostrarlo, ya que las instituciones lo niegan sin escrúpulos".

DENUNCIA CIUDADANA ⚠️



