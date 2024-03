Gustavo Bolívar respondió a quienes lo critican por ser un bachiller que llega al DPS

El escritor, exsenador y próximamente director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le salió al paso a las críticas que han surgido tras la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de Presidencia, con miras a su posible nombramiento en el DPS, pese a no tener un título profesional.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales indicó que si bien es un bachiller, tiene en su haber muchos méritos y experiencia para llegar al cargo al que fue postulado, pese a que no certifica conocimientos relacionados con las funciones que va a desarrollar después de que sea nombrado.

Gustavo Bolívar César Melgarejo/ El Tiempo

“Soy un bachiller que ha escrito 10 libros, muchos ensayos, más de 150 columnas de opinión, que ha escrito más de 3.500 guiones para televisión y cine y que tiene los estantes llenos de premios, medallas y condecoraciones. Un Bachiller que ha sido 2 veces senador de la República y presidente de la Comisión Económica del Senado”, dice el mensaje.

Así mismo, resaltó que es “un bachiller que fue capaz de transformar su pobreza en capital limpio, lejos del narcotráfico y la corrupción”.

Devolución del IVA Cortesía - DPS

Después de esto, dijo que ya se está formando a nivel profesional y que muy pronto recibirá el título que lo acredita como una persona que terminó los estudios universitarios que, según su relato, tuvo que abandonar hace años por culpa de la pobreza.

“Si el título es lo que les preocupa, estoy a punto de culminar mi carrera en la U de la Sabana y en el segundo semestre inicio una maestría. Carrera que abandoné porque mi pobreza me impidió continuar pues a la edad de 20 años ya tenía dos hijos y mi dilema era claro: Trabajas o estudias. Tuve que trabajar, desde muy niño y con el fruto de mi trabajo eduqué a mis hijos que hoy son profesionales”, agregó.

Pobreza El Tiempo

Así mismo, lanzó un mensaje muy contundente a sus detractores, a quienes les resaltó que “desde hoy este bachiller asume la dirección de una de las instituciones más grandes del Estado”.

“Nunca he tenido ni tendré una sola investigación por corrupción. No me he aprovechado del Estado para hacer negocios ni para privilegiar a mi familia que con total decoro se mantiene alejada del poder. Vine a cambiar la política y sus oscuras prácticas y con coherencia, poco a poco lo lograremos”, dijo Bolívar.

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico Senado de la República

El ahora Director de Prosperidad Social cerró su pronunciamiento diciendo que “haré que se sientan orgullosos y orgullosas del apoyo que a diario me dan” y resaltando que “a mis detractores: calma, respiren tranquilos, la vida es bella. Hagan lo suyo y gracias por hacer de mí una figura nacional”.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

PORTAFOLIO