Las razones que llevaron a Gustavo Bolívar a renunciar al Senado

El senador Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, reveló que renunciará a su curul en el Congreso de la República.

En los últimos años, Bolívar ha sido escudero del presidente Gustavo Petro. El senador le confirmó a EL TIEMPO que va a renunciar cuando termine su año como presidente del Congreso que aún no ha iniciado.



“No me siento cómodo porque tengo que volver a mi vida anterior muy pronto. Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete, pero, yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones”, reveló Bolívar en entrevista con la revista Semana.

En un principio, Bolívar no quería volver al Congreso ni presentar su candidatura para el periodo actual. Sin embargo, por solicitud del presidente Petro, mientras aún estaban en campaña, accedió.

“Descarten que yo siga cuatro años acá, había dicho que no quería volver, pero el presidente me pidió encabezar la lista y lo acepté con el compromiso de estar poco tiempo y Gustavo Petro lo sabe”, aseguró.



Asimismo, afirmó que necesita regresar a su actividad económica.



El escritor, quien llegó al Congreso desde hace cuatro años, se ha convertido en una de los rostros más visibles de la izquierda. Incluso, ha sido crítico con los mismos miembros de su partido.

Finalmente, Bolívar aseguró que antes de irse busca dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que surjan de su comisión. Entre sus próximos proyectos también dijo que está publicar un libro, que saldrá cuando ya no esté como senador. “Será muy revelador sobre la política en Colombia”, aseguró.



