19 entidades claves en las que Petro aún no pone sus fichas

Gustavo Petro ya lleva un mes como presidente de Colombia, y aunque la administración actual viene trabajando desde el primer día en la puesta en marcha del plan de gobierno, aún hay varias fichas claves pendientes, pues el mandatario no ha designado a varios funcionarios.



Esta semana el presidente posesionó a la última funcionaria de su gabinete, Sandra Milena Urrutia, la titular de la cartera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pero hay dos puestos en el Consejo de Ministros que siguen vacantes: la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Aunque en las últimas horas el nombre de la abogada Cielo Rusinque ha sonado para el DPS, el mandatario aún no confirma quién dirigirá la entidad. En el caso del Dane, luego de que Juan Daniel Oviedo rechazó la oferta de seguir como director de la autoridad nacional estadística, esta ha estado dirigida por Julieth Solano, la subdirectora encargada.



Lo mismo sucede con otras instituciones del Estado. Por el lado de Hacienda, uno de los gabinetes más importantes para el gobierno, hay varias entidades sin nombramiento, como sucede con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), encargada de verificar que las empresas realicen el pago de las obligaciones que tienen a seguridad social. Actualmente se mantiene al frente Ana María Cadena, como directora encargada, quien viene en ese rol desde el gobierno anterior.



La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, tampoco tiene actualmente a un presidente, Sandra Gómez, que era su directiva, se retiró del cargo el 30 de agosto, pero no se ha nombrado su reemplazo.



En el sector, por ahora, se mantiene el superintendente financiero, Jorge Castaño, en la Superintendencia Financiera; otras entidades para las que Petro no ha dado nombres son el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Banco Agrario.



Y aunque el nombre del exsenador del Polo Democrático, Jaime Dussan, viene sonando como presidente de Colpensiones, dicho nombramiento no ha sido oficializado tampoco y en la entidad está encargado hasta el momento el vicepresidente de Operaciones de Régimen de Prima Media, Javier Eduardo Guzmán.

Gabinete de ministros de Gustavo Petro. Archivo

Otras entidades

Por otro lado, a ProColombia aún no llega el nombramiento del nuevo presidente de la entidad, y tampoco ha sucedido lo propio en INNpulsa, institución dedicada a acelerar emprendimientos; o en Colombia Productiva, que lidera el programa Fábricas de Productividad, una de las estrategias que el gobierno ha dicho que quiere mantener.



Y entre las entidades adscritas al ministerio de Transporte, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene actualmente un director encargado, al igual que la Aeronáutica Civil (Aerocivil), mientras que por el lado del sector de Minas y Energía, otro central en la agenda de transición energética, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), entre otros. Y solo fue hasta ayer que se conoció que el economista Álvaro Pardo, será el nuevo director de la Agencia Nacional de Minería (ANM).



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) es otro que aún no tiene director, y tampoco han llegado las designaciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y el Instituto Nacional de Salud (INS).



De acuerdo con Carlos Arias, analista político y docente de la maestría en comunicación política de la U. Externado, “es grave que aún no se tengan los nombramientos, porque ese tipo de entidades públicas son las que jalonan los recursos públicos”.



Según el experto, el hecho de que no haya una cabeza hace que las entidades trabajen a otro ritmo, y los funcionarios piloto automático, porque hay decisiones o lineamientos de política pública que pasan por el director, y según Arias, sin una cabeza muchos proyectos no avanzan.



Con esto coincide Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la U. del Rosario, “el retraso que hemos visto, pueden tener con que el presidente tiene una idea de que todo se haga con un gran consenso, y eso ha terminado con un retraso indefinido, que de todas formas es nocivo porque se pierde tiempo precioso, pero también tiene que ver con puede que esté buscando a la persona idónea para esos cargos”.



