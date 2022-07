La advertencia de Petro a Ecopetrol sobre su plan de energías limpias

El presidente electo, Gustavo Petro Urrego, envió un mensaje directo a la junta directiva de la petrolera estatal, Ecopetrol, y al cambio en el tiempo de permanencia de los miembros de su junta directiva. Esto, pues reaccionó ayer en su cuenta de Twitter a una nota de prensa en la que se destacaba el modelo de gobierno corporativo de la empresa para “proteger a los accionistas”.



El próximo mandatario trinó: “No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”.



Vale mencionar que en la pasada Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, que se celebró el 30 de marzo uno de los puntos que se definió fue justamente la nueva vigencia que tendrá la junta directiva de la petrolera, cuyo periodo pasa de dos a cuatro años, y que incluye a los miembros del actual órgano. Este cambio se habría dado con la intención de impulsar la independencia del órgano directivo de los ciclos políticos y de gobierno.



“La Junta Directiva de la sociedad estará integrada por nueve miembros principales sin suplentes, quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por el sistema de cociente electoral y para períodos institucionales de cuatro años, pudiendo ser reelegidos más de una vez por igual periodo sin exceder tres periodos en total”, resaltó el texto avalado por los asistentes a dicha Asamblea.

Gustavo Petro EL TIEMPO

Petro ha sido enfático en que una de las bases de su plan de gobierno es el cambio de un modelo de producción extractivista, a una economía que se apoye en otros sectores, como el agropecuario, y que impulse además una transición energética que desacelere la dependencia del petróleo y del carbón. El plan de gobierno del presidente electo establece que “Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición, permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años”. También ha hablado de la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y de detener los proyectos piloto de fracking y proyectos off shore.



Hace unas semanas Ecopetrol destacó que la exploración no termina el 7 de agosto de 2022. Ecopetrol tiene más de 240 oportunidades exploratorias en gas y petróleo que le dan actividad para más de una década”.



Estas declaraciones han puesto nerviosos a los mercados, especialmente en los últimos días en que el que se ha acentuado la devaluación del peso. La tasa de cambio para hoy está en $4.627,46 por dólar.

