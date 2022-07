Los apoyos con los que llega Petro al Congreso para pasar sus reformas

El 20 de julio en Colombia no solo conmemora la fecha en que se quebró el famoso florero de Llorente y llevó al grito de independencia en 1810, es también la fecha en la que se instala el Congreso de la República.



Este miércoles, el presidente Iván Duque instalará al Legislativo para el periodo 2022-2026, y el nuevo Gobierno, el de Gustavo Petro, contará con un respaldo importante para pasar sus reformas. Si bien aún está pendiente la designación del presidente de la Cámara de Representantes y qué partidos presidirán cada comisión en dicha corporación, así como los integrantes, el gobierno ya ha dado los acuerdos necesarios para tramitar sus proyectos.



La semana pasada se conoció cómo quedaron definidas las presidencias del Senado por comisiones, donde el Pacto Histórico se quedó con tres de ellas: la comisión segunda, donde se legisla la política internacional y el comercio exterior, entre otros temas; así como las comisiones económicas, la tercera y la cuarta.



En la comisión tercera se discute sobre hacienda y crédito público, los impuestos y contribuciones, así como leyes del Banco de la República y la regulación de la actividad financiera. La comisión cuarta se concentra en la norma del presupuesto y el control fiscal, entre otros asuntos.



En el caso del Senado, Petro tendría como mínimo el 63 % de los votos. Esto, si se tiene en cuenta que de los 108 senadores contaría con las 16 curules del Pacto, 15 liberales, 14 de la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, las 5 del Partido Comunes y las 2 de los senadores indígenas, y también, eventualmente, a 16 senadores conservadores.



Así, en la comisión tercera, donde hay 17 miembros desde el Senado (y 31 en Cámara), Petro contaría con mayorías en la cámara alta, con al menos 11 de los puestos. En la comisión cuarta, donde entran 15 senadores (y 27 representantes), tendría también cerca de 10 apoyos solo en Senado.



En cuanto a las otras comisiones, el Partido Liberal se quedó con la Primera, donde se tratan las reformas constitucionales, la organización territorial, entre otras; la Alianza Verde logró la presidencia de la Quinta, en la que se discuten temas de ambiente y régimen agropecuario, mientras que la Comisión Sexta, la de comunicaciones, tecnología y servicios, le quedó al Partido Conservador. La Séptima, la de asuntos laborales y de salud, estará comandada por un bloque parlamentario entre La U, Cambio Radical y Mira.

La gobernabilidad

Los expertos destacan que esta primera legislatura será clave, y que el gobierno electo tiene apoyos que facilitarán el trámite de reformas claves, como la reforma tributaria, y más adelante, el Plan Nacional de Desarrollo, pero reconocen que no todo será color de rosa.



“Las comisiones que tienen poder de decisión y asignan presupuestos y demás son la tercera y cuarta. Entonces el Pacto Histórico tiene muy clara su estrategia, y se están moviendo con mucho juicio para tener la capacidad de pasar las reformas y tratar de pasar Presupuesto y Plan de Desarrollo dentro de las líneas que quieren”, explica Andrés Dávila, profesor de Ciencia Política de la U. Javeriana.



Dávila destaca que el Pacto Histórico ha sabido conformar una gran coalición mayoritaria, que puede durar un buen tiempo, dependiendo de cómo se administre. “En eso no hay gran diferencia con lo que hizo en su momento Álvaro Uribe y también Juan Manuel Santos, que tuvieron coalición muy sólidas. Es muy claro el movimiento hacia el centro, y hay fichas muy claves, como Roy Barreras. Gustavo Petro conoce el Congreso por dentro, por eso se apoyó en figuras como él”, dice.



De otra parte, Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política de la U. del Rosario, destaca que “a priori, esta mega coalición que ha conseguido el Pacto Histórico, en teoría le da al gobierno un margen de maniobra cómodo entre independientes y pro-gobierno”.



Jaramillo destaca además que “todo el gobierno depende de la reforma tributaria”, porque esta es la que le daría los recursos al a la próxima administración para toda la política social. “Sin tributaria no hay política social, y sin reforma tributaria, como le pasó a Duque, Colombia corre el riesgo de ser castigada en los mercados y con las calificadoras de riesgo”, dijo.



Para el docente, la tributaria “simbólicamente es la muestra de que la izquierda puede gobernar responsablemente”.



Floralba Padrón, docente investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la U. Externado y miembro del grupo de asuntos políticos, derecho electoral y parlamentario, reconoce que además de la tributaria, la otra reforma clave es la reforma rural integral. “Esta incluye lo que es la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz, que implica desde catastro multipropósito, la definición de las tierras productivas, y ponerlas a producir”, dice Padrón.



Así mismo, la experta enfatiza en que “otro proyecto fundamental es el Plan nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del gobierno, y es lo que determina que se ejecutará. Ese se debe tramitar a inicios de 2023, pero antes hay una fase preelectoral”, y que otro proyecto clave, del que ha hablado mucho el presidente, es el Ministerio de Igualdad y el de la Paz.



Otro elemento que podría ser problemático, según la académica, son las curules de víctimas. “Para que funcionen y sean válidas las comisiones el Congreso tiene que estar bien constituido, y hasta que las curules de las víctimas no se integren, eso puede llegar a invalidar la actuación de estas”.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio