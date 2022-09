Tributaria, energía y tierras: el primer mes económico de Petro

El Presidente Gustavo Petro lleva un mes como el primer mandatario de los colombianos. En sus primeros 30 días al frente del país, su agenda se ha visto marcada especialmente por el inicio del trámite de la reforma tributaria, pero también han destacado las conversaciones con el sector minero-energético y su agenda de transición, sus promesas con relación al agro y otros anuncios.



(Lea: Gobierno buscará adicionar $11 billones de pesos a Presupuesto General).

En lo económico, desde su segundo día en la Casa de Nariño, Petro comenzó a mover sus fichas, con la radicación del proyecto de reforma tributaria, con la cual busca recaudar $25 billones para el 2023.



Esta se concentra especialmente en un impuesto de renta para personas naturales con ingresos superiores a $10 millones al mes, la eliminación de exenciones, e impuestos para las industrias extractivas.



Esto ha puesto también en el centro de las discusiones a este sector. El Gobierno ha sido claro en su estrategia de ‘descarbonización’ de la economía y el presidente propuso un giro en el modelo de exploración de minerales en el país.



Reforma tributaria iStock

“La exploración minera y su perfil tendría que tener otro objetivo minero, en lugar de buscar carbón o petróleo. Ver si hay litio, más cobre, cobalto, coltán, manganeso. Si no hay se deben tomar otras decisiones. La exploración minera debe cambiar su sentir”, dijo.



Para ello, el mandatario ha sugerido en las últimas semanas aprovechar el turismo internacional para reemplazar en cierta medida las rentas de este sector, aunque no en su totalidad.



Petro también ha propuesto en las últimas semanas reformar el código minero, y que el sector, en asocio con Ecopetrol, realice una misión que busque fabricar en Colombia la primera gran turbina de generación eólica.



El agro es otro de los grandes ejes de la agenda del mandatario. Desde la cabeza del ministerio de Agricultura, Cecilia López, ha hablado de que se impulsará el uso de las tierras improductivas, especialmente las asociadas con las incautadas al narcotráfico, aprovechando el catastro multipropósito y haciendo un énfasis especial en la titulación de tierras.



(Además: Mintrabajo reestructurará subsidio al desempleo: ¿qué cambiaría?).



El manejo de la tierra ha sido otra de las discusiones del primer mes del presidente en el poder porque se han presentado invasiones a predios privados en Cauca, Valle del Cauca, Huila y César. El gobierno ha rechazado estos actos y ha pedido que desalojen los espacios.



En el tema internacional y comercial, la agenda del mandatario ha virado hacia Venezuela. Una de las primeras movidas políticas fue la visita del canciller Álvaro Leyva al vecino país, y la designación de un embajador: Armando Benedetti.



Además, Petro pidió integración eléctrica y energética de Suramérica en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



(Además: Petro citará al sector energético para evaluar alza de precios).



En este primer mes el Gobierno confirmó que la reforma laboral no llegará hasta 2023, y Petro también habló de la importancia de generar más producción, para lo cual pidió a los bancos ayudar con la financiación y facilidad en el acceso al crédito.



PORTAFOLIO