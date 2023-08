Gustavo Petro canceló la reunión que tenía con el Consejo Gremial

El presidente Gustavo Petro canceló el encuentro que tenía programado este jueves con el Consejo Gremial, el cual estaba previsto para las horas de la tarde, en la Casa de Nariño.



Desde la Presidencia no ampliaron los motivos de la decisión, pero informaron que la cita será reprogramada para el 29 de agosto. Los empresarios habrían recibido la notificación a última hora cuando muchos de ellos viajaron de otras ciudades para participar del evento.



Este es el segundo desplante que les hace el jefe de Estado a los empresarios, ya que el viernes de la semana pasada se esperaba contar con su presencia durante la asamblea de la Andi, en Cartagena, pero el mandatario tampoco asistió.



Personas cercanas al jefe de Estado explicaron que no asistió porque se molestó luego de una dura intervención que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, en el mismo escenario y que provocó ovación entre los asistentes.

Y el mismo Petro lo confirmó. "Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo", comentó el jefe de Estado.



El desplante a los empresarios causó bastante molestia y se esperaba que el encuentro de este jueves en la Casa de Nariño generara un mejor ambiente para esta relación, teniendo en cuenta que el Presidente viene hablando desde el 20 de julio, cuando instaló el Congreso, de construir un acuerdo nacional en el cual los industriales serán claves.

La decisión, además, se da 24 horas después de que el mandatario habló de la posibilidad de que los empresarios paguen más impuestos, que sean destinados a la educación.



"Ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la Andi llegara a la conclusión de que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana. Pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento. Resulta ser que no aumentan las utilidades sin el conocimiento, en el correcto sentir de la economía", afirmó este miércoles.



Y agregó: "Les decía a los industriales, empresarios o no, que aplaudieron al Fiscal General de la Nación, quizás por la manera como trató a mi hijo que nació en esa casa, que pongan un algo, una contribución con destinación específica, con la plata que ya ha hecho crecer este gobierno en el presupuesto para hacer saltar sustancialmente los presupuestos de la educación pública".

La inasistencia de Petro a la asamblea de la Andi provocó que desde el Congreso elevaran una petición al jefe de Estado para que se realice un examen médico que permita determinar si el mandatario está en condiciones de cumplir con sus funciones, pues ha cancelado su agenda más de 80 veces.



"La salud del Presidente de la República debe de ser preocupación de todos los colombianos. Él es quien rige los destinos de más de 50 millones de colombianos (...). Hay dos situaciones que han prendido las alarmas: la primera de ellas es la constante falla, incumplimiento, del Presidente de la República a eventos nacionales e internacionales, a los cuales ha confirmado su asistencia y momentos antes queda mal", dijo el representante a la Cámara Christian Garcés, uno de los promotores de la solicitud, en entrevista con EL TIEMPO.

