Cambio de planes: Petro sí viajará a Davos y estará en el Foro Económico Mundial

El presidente Gustavo Petro volvió a cambiar de planes y ya no llegará a Colombia este lunes 15 de enero, tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. El rumbo del mandatario será Davos, en Suiza, donde siempre y sí participará en el Foro Económico Mundial (FEM).

Después de que la Presidencia de la República confirmara que Petro no asistiría a Davos, por problemas en la agenda, el propio mandatario dio una rueda de prensa desde Ciudad de Guatemala y afirmó que sí estará en el FEM 2024.



(Vea: Las claves del acuerdo entre el gobierno Petro, Gilinski y el GEA).

Por qué se dijo que Petro no iría a Davos

En la mañana de este lunes 15 de enero, la Presidencia colombiana aseguró que Petro no viajaría a Davos por complicaciones derivadas de la investidura de Arévalo de León en Guatemala.



Puntualmente, lo que ocurrió fue que la ceremonia de posesión del nuevo mandatario guatemalteco se complicó durante el domingo 14 de enero y el propio Petro dijo que, de ser necesario, cancelaría su participación en el FEM, pues no dejaría el país centroamericano hasta asegurar la investidura de Arévalo de León.



Se agregó que una vez se terminó la ceremonia de Arévalo de León en Guatemala, a eso de las 2 a.m. de este lunes 15, se consultó si era posible llegar y aterrizar en Davos este mismo día, pero la respuesta fue negativa, haciendo que la llegada de Petro a Suiza se postergara hasta el martes 16 de enero.



(Vea: Los gastos de Veronica Alcocer: por qué tiene asesores que costarían $1.000 millones).



En esa línea, la Presidencia de la República sostuvo que el mandatario de los colombianos no alcanzaría a participar en las reuniones más importantes del FEM, por lo que no se justificaba su viaje para estar en un solo evento.



Bernardo Arévalo de León y Gustavo Petro. EFE

El cambio de planes de Petro y su viaje a Davos

Al mediodía de este lunes 15, Petro dio una declaración a medios y comentó que sí viajaría a Davos.



"Vamos a Davos, tenemos el tiempo. Pensábamos que íbamos a seguir, este lunes, en la misma circunstancia (la demora en la investidura de Arévalo), pero, liberado ya el problema, vamos a tener tiempo suficiente (de llegar a Suiza)", dijo Petro a periodistas en Ciudad de Guatemala.



(Vea: Fiscalía acusó y llamó a jucio a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito).

🔴 #EnDirecto | Conéctate a la declaración a medios del Presidente @petrogustavo desde Guatemala. https://t.co/wXWu4SB16E — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 15, 2024

Así las cosas, Petro participaría en un foro sobre la Amazonía (el martes 16) junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También estará en otros dos eventos: uno el miércoles 17 sobre Latinoamérica, con la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, y otro sobre nuevas cooperaciones norte-sur, con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ngozi Okonjo-Iweala.



En el foro de la Amazonía, se anunciará, entre otras cosas, la creación de una dirección especial de inteligencia contra delitos ambientales, a la que se destinarán inicialmente $5.000 millones y que buscará contener la deforestación y proteger a líderes ambientales.



Dentro de la delegación colombiana en Davos están el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el de Comercio, Germán Umaña; y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, así como representantes de ProColombia y de los ministerios participantes.



(Vea: La agenda Petro en el FEM: lucha contra la crisis climática y protección de la Amazonía).



Y de Davos, donde estaría hasta el sábado 20, Petro viajará a una reunión con el papa Francisco para "hablar de temas como la paz de Colombia y del mundo".

De Davos, Suiza, partimos a reunión con el papa Francisco.



Hablaremos de temas como la paz de Colombia y del mundo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 15, 2024

La casa colombiana en Davos

El Foro Económico 2024 será la primera vez que el país cuenta con una casa en Davos durante su participación.



Esta locación funcionará desde el 15 al 19 de enero y costó 4.500 millones de pesos, alrededor de 1 millón de francos suizos.



Según confirmó el Gobierno, esta casa es para promoción del país en el Foro y no para que la delegación 'viva' estos días.



"No se arrendó para vivir, sino para que los líderes mundiales tengan una primera vista del país y lo conozcan. Es una inversión", explicó Petro.

PORTAFOLIO