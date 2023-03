Procuraduría abre investigación a Nicolás Petro, hijo del Presidente

En el 'ojo del huracán' se encuentra el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro después de que su expareja Day Vásquez le dijo a la 'Revista Semana' que su exesposo recibió 600 millones de pesos del condenado narcotraficante Samuel Santander López y otra gran suma a alias el 'Hombre Marlboro'.



Asimismo, que Nicolás Petro había recibido dineros del empresario el 'Turco' Hilsaca, quien ha sido señalado de tener nexos con paramilitares, pero que todavía no se han comprobado judicialmente.

La mujer también dijo al medio citado que el hijo de Petro recibió otros dineros de "personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”.



La denunciante también reveló cómo se estuvieron dando estos pagos y aseguró que los dineros nunca entraron a campaña. Asimismo, que el Presidente nunca se enteró de lo que estaba sucediendo.

Vásquez aseguró que el pasado 1 de febrero le contó a Gustavo Petro de lo que habría hecho su hijo. “(El presidente) estaba preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso. Que Nicolás se iba a meter en problemas y que por ende él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo. Pero le dije: todo esto, siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto", dijo.

La denunciante también aseguró que tenía varios audios, chats y pruebas para demostrar que lo que decía era cierto. Incluso aseguró que parte de los dineros iban a ser usados para comprar una lujosa casa en Barranquilla.

A través de un comunicado, Nicolás Petro dijo que nunca había estado vinculado al proceso de 'Paz total' ni antes ni durante la campaña electoral. Asimismo, negó haberse reunido o recibido algún "favor" de personajes cuestionables.

Respaldó el pedido que hizo su padre, en las últimas horas, de iniciar una investigación a él. Sobre las acusaciones de su expareja, Petro dijo que no conoce a Santa López ni al 'Turco' Hilsaca.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

En las últimas horas, la procuradora general Margarita Cabello sostuvo que ya se ordenó abrir un proceso disciplinario a Nicolás Petro, quien es servidor público.



"Ordené a mi equipo disciplinario que abriera inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, respecto al hijo por ser un servidor público, él es diputado de la Asamblea de Atlántico y por lo tanto nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar, luego del debate probatorio, la decisión que corresponda", señaló la funcionaria.

