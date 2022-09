Petro en ONU: 'Guerra contra drogas y crisis climática ha fracasado'

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció, este martes 20 de septiembre, su primer discurso como mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).



Entre lo más destacado de su declaración estuvo que la guerra contra las drogas y el cambio climático ha fracasado y pidió a la comunidad internacional acabar con esa violencia.

Las drogas

Petro inició su intervención realizando un paralelismo entre la belleza del país y el derramamiento de venenos sobre las selvas producto de “condenar” la planta de la coca, por lo que tildó de “hipócrita” el discurso global para “salvar la selva”.

“Para las relaciones de poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva”, dijo el mandatario.

El presidente criticó la quema de la selva con fines de promover el consumismo en las sociedades del primer mundo.

“Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes”, mencionó.

Advirtió que la guerra de las drogas ha fracasado y que, en caso de no desviar el rumbo, serán otros 40 años de violencia: “Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo y los afros norteamericanos serán apresados en sus cárceles privadas. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más”.

“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha

fracasado”, sentenció el mandatario.



En ese sentido, demandó desde América Latina una voz unida para pedirle al mundo “acabar con esta irracional guerra contra las drogas” y pidió ayuda para “salvar sin hipocresías” a la selva Amazónica por“la vida de la humanidad en el planeta”.



“Con matemáticas y modelos climatológicos dijeron que se acercaba el fin de la

especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak, Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas”, refirió el presidente Petro.



Y no se quedó solo en la región latina, también les propuso al resto de los países "acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”.

La economía

En este primer discurso, el mandatario colombiano exhortó a los países del primer mundo a reducir la deuda externa de los países de América Latina para financiar “la tarea” de salvar a la humanidad y a la vida en el planeta.



“Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes no quieren. Solo cambien deuda por vida, por naturaleza”, dijo.



Finalizó comentando que la guerra “es solo una trampa” que “acerca el fin de los tiempos” en una “gran orgía de irracionalidad”. Mencionó que es “hora de la paz” y convocó a los pueblos eslavos (Rusia y Ucrania) a hablar entre sí para solucionar el conflicto bélico.

“Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones”, concluyó el presidente Gustavo Petro.

Asamblea General de la ONU

Intervención de Petro en la ONU El Tiempo

