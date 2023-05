Petro y Vélez defienden sus 'pintas' en encuentros con el rey Felipe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declinó, este miércoles 3 de mayo, vestir frac en la cena de gala que los reyes de España le ofrecieron a él y a su esposa, Verónica Alcocer, en el Palacio Real de Madrid al argumentar que se trata de un prenda que "tiene que ver con élites y con la antidemocracia".

Como Petro, ningún hombre de la delegación colombiana que le acompaña en su visita de Estado a Madrid vistió la prenda masculina de máxima etiqueta, reservada para eventos especiales.

"No me siento cómodo ni con la corbata, ni el frac (...). Es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia. Yo no me voy a poner eso", argumentó el mandatario colombiano en una entrevista con W Radio tras su llegada a Madrid, para justificar su negativa a cumplir el código de vestimenta de las cenas de gala en el Palacio Real.

Petro, de 63 años, llevó un traje oscuro y una corbata y lució la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, condecoración concedida por el Gobierno español, con motivo de su visita.

En el caso de las mujeres, el protocolo para la cena fue vestido largo y, como es habitual en este tipo de evento, la reina lució una tiara de brillantes.

En el Comedor de Gala del Palacio Real se congregaron unos 110 invitados, entre ellos el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sácnhez, varios ministros de su gabinete y el líder del principal partido de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (PP).

De la delegación colombiana formaron parte los cuatro ministros que acompañan a Petro en Madrid: Comercio; Educación; Transportes y Minas.

La situación con la Minminas

La visita de Estado de Petro a España ha estado marcada por una agenda de cooperación.

En paralelo al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones, un hecho suscitó múltiples comentarios en redes sociales: la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien hace parte de la comitiva colombiana, fue fotografiada con tenis al lado de los reyes de España.

Los tenis de Irene Vélez. Archivo particular

Esto ocurrió también este miércoles 3 de mayo, cuando se desarrolló un encuentro protocolario de la comitiva colombiana con los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz.

Vélez hizo frente a los comentarios por su calzado: "Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad".



Por ello, la funcionaria expresó que actuaba bajo la libertad que tiene sobre sí misma.



"Puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como desee", señaló y compartió fotografías de la cena de gala en el Palacio Real a la que acudió con un vestido azul.

