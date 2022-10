Desplome del peso se debe a que están 'sacando dólares', dice Petro

El presidente Gustavo Petro dio un discurso durante la instalación del diálogo regional en Urabá. Allí habló ante los asistentes sobre diferentes temas coyunturales que están sucediendo en el país.



El mandatario se refirió a las cifras históricas del dólar en Colombia que ya supera los 4.700 pesos y, este miércoles 19 de octubre, rozó los 4.800 pesos. Petro dijo que las economías en América Latina están siendo "saqueadas".

"Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano", afirmó. Con respecto a la divisa aseguró: "¿Los analistas no se han preguntado quiénes están sacando los dólares que hace que se desplome el peso colombiano? Yo lo sé. Sus datos están en el Banco de la República".

Asimismo, dijo que estarían saliendo dólares que "se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y petróleo. Ambos son propiedad pública de la Nación".



También habló del impacto de la situación desde la mirada del Gobierno: "Nosotros hemos, como gobierno, concedido a través de contratos el que se exploten por empresas privadas, como Ecopetrol, esos bienes que son del Estado a cambio de regalías. A cambio de que paguen impuestos (...) Si ese es un bien público, compártanlo. No saquen los dineros en masa, porque en Colombia hay más oportunidades. Acá hay más oportunidades, hemos visto cómo crece el turismo un 150 %".

Finalmente, el mandatario aseguró en que las movilizaciones ciudadanas eran necesarias para el cambio que desde su Gobierno se proponía. Asimismo, se refirió a quienes le han pedido que modere sus declaraciones.

"He leído en redes sociales diciendo: "El presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava". Entonces quieren un presidente callado, que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar. No. Eso no puede ser el presidente", aseguró.



