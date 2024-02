Petro defiende a canciller Leyva y critica caso de exministra: ¿a quién se refiere?

El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de Álvaro Leyva. El mandatario se pronunció respecto a la suspensión ordenada por la Procuraduría al canciller por las presuntas irregularidades en la licitación de fabricación y expedición de pasaportes.



A través de su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: "En realidad, no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión".

Si bien no hizo una mención directa al caso, el presidente Petro estaría haciendo referencia al escándalo de Centros Poblados. Este episodio se produjo en la administración del expresidente Iván Duque, cuando desde el Ministerio de las TIC, entonces liderado por Karen Abudinen, se registró un desembolso irregular de $70.000 millones a una empresa que no contaba con la experiencia para ejecutar un proyecto de conectividad.

En ese orden de ideas, el actual mandatario señaló que, contrario a esa situación, "al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones, y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos, lo suspenden".

Las declaraciones de Petro se presentan luego de que la Procuraduría reconfirmara la suspensión por tres meses del ministro de Relaciones Exteriores. Una determinación que ya se había puesto en marcha el pasado 24 de enero, cuando Leyva fue apartado temporalmente de sus funciones.

No obstante, esa orden no ha sido acatada. Según ha explicado el canciller, esto se debe a que no se ha nombrado a su reemplazo, y, por tanto, si se va podría contar como abandono del cargo.

