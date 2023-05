Choque de poderes: ABC del conflicto entre Petro y el fiscal Barbosa

La guerra verbal del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, desató un choque de poderes luego de que el mandatario asegurara que él es el jefe de ese funcionario, que a su vez anunció que su familia salió del país por seguridad debido a la controversia.

El pasado viernes 5 de mayo, la discusión la arrancó Petro, quien aseguró en declaraciones a la prensa, en la ciudad española de Salamanca, que como jefe de Estado "está demandando" información sobre un caso y "no insultos de alguien del cual" no es "sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado".

"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él", manifestó Petro.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con el fiscal Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de 'paz total'.

Polémica creciente

Las declaraciones de Petro desataron una polémica, especialmente en la rama judicial, que manifestó su preocupación porque considera que el mandatario está haciendo una "errada interpretación del artículo 115 de la Constitución".

Lo dicho por el mandatario, según la Corte Suprema de Justicia, desconoce "la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho".

El alto tribunal le recordó al jefe de Estado que "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones".

Rodrigo Uprimny, investigador de la organización DeJusticia y profesor de la Universidad Nacional, aseguró que es "constitucionalmente absurdo" que el presidente diga que por ser jefe de Estado "entonces es jefe del fiscal general".

"A diferencia de otros países como Estados Unidos en donde el fiscal (...) es subordinado del presidente, en Colombia el fiscal general es independiente, ya que hace parte de la rama judicial. No tiene entonces jefe", expresó el jurista.

Sin embargo, también criticó a Barbosa porque considera que "como parece estar en campaña saltó a calificar a Petro de dictador y a sentirse amenazado", algo que consideró una "reacción inaceptable".

"Ojalá ambos antepusieran el interés nacional", expresó Uprimny.

Otras críticas

El subdirector en funciones para las Américas de HRW, Juan Pappier, señaló que ese organismo ve como "preocupantes" las declaraciones de Petro sobre la separación de poderes.

"Preocupantes estas declaraciones del presidente Petro. Según la Constitución Política del (año) 91, la Fiscalía es parte de la rama judicial y por lo tanto independiente del Ejecutivo", indicó Pappier en Twitter.

Según Pappier, "las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional preocupante".

Entre tanto, el expresidente Iván Duque, antecesor de Petro, dijo en Twitter: "Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la Constitución".

Temores del fiscal

Barbosa, por su parte, dijo a la emisora La FM que "la declaración del presidente es un atentado contra la Constitución, la rama judicial y la división de poderes en Colombia".

El mismo viernes, el funcionario aseguró que su familia salía del país por "temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia".

"Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado", señaló Barbosa en una declaración a la prensa.

En ese sentido, Barbosa aseguró que "en este país han asesinado a colombianos como (los políticos) Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros, que fueron declarados como crímenes de Estado".

Igualmente, el fiscal dijo que revisará con su equipo las acciones jurídicas por los anuncios de Petro.

Reuniones

Este lunes 8 de mayo, se conoció que el presidente Petro se reunirá esta semana con los jefes de las altas cortes del país.

Así lo informó, este lunes 8 de mayo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dijo a periodistas que "se está cuadrando la agenda, será muy pronto, esta misma semana".

"No tengo todavía noticia de exactamente en qué momento (se realizará el encuentro). Pero sí, tanto los presidentes de las altas cortes como el presidente de la República tienen toda la intención de reunirse, de conversar", dijo el ministro.

