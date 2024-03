Petro critica al Consejo de Estado tras tumbar nombramiento de embajador en México

El Consejo de Estado, en segunda instancia, tomó la decisión de invalidar el nombramiento de Andrés Hernández como embajador de Colombia en México, por no cumplir con los requisitos mínimos para poder ejercer las funciones diplomáticas, añadiendo que habría perfiles mejor preparados en temas de diplomacia para ejercer las funciones de este puesto.

Esta decisión judicial no fue pasada por alto por el presidente Gustavo Petro, quien es su cuenta de X hizo saber su desacuerdo con esta medida.



(Lea: Viceministro de Trabajo no aceptó curul en el Senado e iría a JD de Ecopetrol).



“Todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque”, dijo el jefe de Estado.



Vale la pena recordar que este nombramiento también fue demandado en primera instancia por el Consejo de Estado. A esto se le añade que el nombramiento de Moisés Ninco Daza también había sido tumbado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



(Lea: Colombia tendrá pescado suficiente para Semana Santa, según Minagricultura).

Todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2024

El Consejo de Estado, mediante un comunicado, hizo saber que "al momento del nombramiento demandado existían funcionarios de Carrera Diplomática y Consular en la categoría de consejero, que tienen derecho preferencial a ocupar el cargo en el que fue designado el señor Andrés Camilo Hernández Ramírez, por virtud del principio de especialidad del servicio exterior y el derecho preferencial de los servidores de carrera”.



(Lea: Petición de Petro a ONU: no ser 'ciega' al fracaso de estrategia actual contra drogas).



Ante la decisión, Andrés Hernández fijo en sus redes sociales: "He sido notificado de la nulidad del mi nombramiento como Cónsul General en México, según el tribunal, había personas de carrera en disponibilidad para asumir el cargo, más no por falta de requisitos. Acató la decisión, respeto la justicia".



PORTAFOLIO