Hijo de Petro dice que su padre sabía de dinero irregular en campaña

Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones de 2022.



Así se desprende de la publicación que hizo, este sábado 30 de septiembre, la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en los que Petro Burgos habría señalado que su padre "sabía perfectamente" que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, “era quien financiaba la campaña".

"Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía (...) Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba (el hoy senador) Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba", expresó durante la diligencia que tuvo lugar el pasado 2 de agosto, antes de ser llamado a juicio y de romper su colaboración con la Fiscalía.

Esta financiación, al parecer, es ilegal porque no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), según el hijo del mandatario.

Petro Burgos aseguró que el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien fue la mano derecha del hoy presidente durante la campaña, siempre "le recalcaba" a Petro en su presencia que "era Euclides el que estaba financiando los eventos".

"Cuando llegó a la campaña, (Benedetti) siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flórez", añadió el hijo del jefe de Estado.

Euclides Torres, según una investigación del medio digital La Silla Vacía, es un empresario que lidera un clan encargado de ejecutar concesiones de alumbrado público en 15 municipios del país, a través de un "camuflaje empresarial".

IUna vez se conoció la publicación de Semana, Petro Burgos reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) y dijo que un juez será quien determine si es inocente o no de los cargos que le imputó la Fiscalía, "con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos".



"Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", añadió.

Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos.



Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 30, 2023

Y Stewing Arteaga, abogado de Petro Burgos, afirmó que dichas declaraciones pierden validez en el proceso porque no se concretó el acuerdo de colaboración. Además, rechazó que la confesión de su cliente se hubiese filtrado.



Petro Burgos, a juicio

El lunes 25 de septiembre, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro, por lo que irá a juicio.

Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso.

Todo inició en marzo pasado, cuando la Fiscalía comenzó a investigarlo por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.

Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Daysuris Vásquez. EFE

Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'el hombre Marlboro', y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

Parte de ese, dinero supuestamente, entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista a Semana que, en este caso, el hoy mandatario no lo sabía.

