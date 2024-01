El presidente Petro no viajará a Davos y no participará en el Foro Económico Mundial

Aunque se esperaba que el presidente Gustavo Petro viajará a Davos (Suiza) y participara en la edición del Foro Económico Mundial (FEM) del 2024, esto no ocurrirá y el mandatario llegará al país al mediodía de este lunes 15 de enero.

Según se dio a conocer desde la Presidencia de la República, Petro no alcanzaría a participar en las reuniones más importantes del FEM, por lo que no se justificaba su viaje para estar en un solo evento.



En un principio, la agenda presidencial tenía programado el traslado de Petro a Suiza desde el domingo 14 de enero, con llegada el lunes 15, pero las demoras y los problemas que hubo en la posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, no lo permitieron.

Y es que el mandatario colombiano fue de quienes estuvo presente hasta que la investidura de Arévalo se hizo realidad, a eso de las 2 de la mañana de este lunes 15.

La Presidencia aseguró que una vez se terminó la ceremonia en Guatemala, se consultó si era posible llegar y aterrizar en Davos, pero la respuesta fue negativa, relegando el viaje hasta este martes 16 de enero.



Gustavo Petro, en la posesión de Arévalo en Guatemala. EFE

La idea era que Petro llegará este lunes a Davos y empezara su participación el día 16, en eventos y reuniones bilaterales. Su regreso estaba programado para el sábado 20.

Petro tenía pensado estar en un foro sobre la Amazonía (el martes 16) junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en otros dos el miércoles 17: uno sobre Latinoamérica, con la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, y otro sobre nuevas cooperaciones norte-sur, con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte y la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ngozi Okonjo-Iweala.



Qué pasará con la participación de Colombia en Davos

Así las cosas, delegados de ProColombia y del Ministerio de Comercio, así como otros representantes y ministros del Gobierno Nacional, serán los encargados de atender la agenda en Davos y promocionar el país.

Algunos de los representantes del país serán el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el de Comercio, Germán Umaña; y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad.



Además, es la primera vez que el país cuenta con una casa en Davos durante su participación en el FEM.



Esta locación funcionará desde el 15 al 19 de enero y costó 4.500 millones de pesos, alrededor de 1 millón de francos suizos.

Según confirmó el Gobierno, esta casa es para promoción del país en el Foro.

