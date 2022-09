Presidente Petro pide acelerar homologación de títulos venezolanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes, durante la reapertura de la frontera con Venezuela, acelerar la homologación de títulos universitarios de ciudadanos venezolanos en Colombia, en un esfuerzo por “el enriquecimiento” de las sociedades de ambos países.



“He pedido en el Icfes que se agilice completamente los trámites para homologar diplomas y ojalá se haga lo mismo del otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una vez que se tenga títulos con su debida preparación, un venezolano pueda trabajar en Colombia y lo mismo un colombiano en Venezuela”, señaló el mandatario.



Petro señaló que este es un tema “de primera orden” ya que a su juicio “las sociedades enriquecen no solamente por el comercio sino también fundamentalmente por la educación”.



Sobre el tema de la migración venezolana en Colombia, esquivo durante su campaña presidencial, Petro señaló que se “respetarán todos sus derechos” para pasar “de simplemente un carné a una real vivencia de derechos plenos”.



Y, acerca de las relaciones diplomáticas binacionales, Petro reconoció que en el transcurso “habrá nuevos obstáculos” entre los dos gobiernos así como las sociedades, pero sostuvo que no se inmiscuirá en política interna del vecino país, al precisar que “lo que pase en materia polícia debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela”.

