Petro pide fortalecer banca pública para enfrentar el cambio climático

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó, el pasado miércoles 6 de septiembre, en Cartagena, por fortalecer la banca pública de desarrollo para enfrentar la crisis climática.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Así lo aseguró el mandatario durante la clausura de la Cumbre Finanzas en Común (FiCS), la mayor reunión mundial de la banca de desarrollo, donde aseguró que estos organismos deberían "liderar el sistema financiero privado".



(Colombia, rajada en acoso escolar: es el noveno país con más casos).



"En cada país existe una banca central con poder, pero que está desconectada de las necesidades de la humanidad en procesos de adaptación y mitigación", expresó el jefe de Estado.



Por esa razón, Petro hizo un llamado para que se realice una emisión mundial que permita a los acreedores pagar la deuda global. Eso permitiría "liberar el espacio financiero presupuestal de los poderes públicos" para ejecutar "un plan Marshall contra la crisis climática a nivel mundial".

Gustavo Petro junto al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados; el director ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo, Remy Rioux (2d) y la presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Alice Mogwe. EFE

Financiar la economía

En su discurso, el mandatario aseguró que su objetivo es "financiar la economía popular", que explicó es "esa mitad de la economía nacional que garantiza el 80 % de los trabajos pero que no se está rigiendo por las relaciones asalariadas".



(Tasas swap se disparan en Colombia a la par que baja la inflación)



"Tenemos la tesis de que si se financia en grande, no marginalmente (....) sino para asignar los recursos que tenemos dentro nuestro país de una manera importante a esa economía popular, podríamos tener uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la pobreza", destacó.



No obstante, Petro advirtió que "lo local no se puede analizar bien", si "no se mira el contexto mundial".



(Vejez en Colombia: qué se viene para los adultos mayores del país).



"Estamos viviendo una crisis integral (...) estamos en la policrisis, una mirada que desde esa perspectiva debería llamarnos la atención", añadió. Esto porque considera que "el problema del fracaso aquí se mide prácticamente en la disolución de la vida del planeta, acá no podemos fracasar, no nos está permitido fracasar".

Gustavo Petro EFE

Una cumbre de tres días

Esta fue la primera vez que se realizó en América Latina este evento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide).



(Postura de Fedegán sobre los proyectos de decreto del Minagricultura).



En la cumbre, celebrada en el Centro de Convenciones de la ciudad colombiana desde el 3 hasta el 6 de septiembre, se reunieron delegados de los principales bancos de desarrollo internacionales y nacionales y también los organismos multilaterales, así como representantes de Gobiernos de varios países.



Según datos del BID, existen aproximadamente 520 bancos públicos de desarrollo con 23 billones de dólares en activos, responsables de 2,7 billones en financiamiento para el desarrollo en 2022 o el 12 % de la inversión global.



EFE