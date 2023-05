Nuevos ministros del gobierno Petro tomaron posesión de sus puestos

Este domingo 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro posesionó a sus 7 nuevos ministros: Luis Fernando Velasco (Ministro del Interior), Ricardo Bonilla (Ministro de Hacienda), Guillermo Jaramillo (Ministro de Salud), Jhenifer Mojica (Ministra de Agricultura), William Camargo (Ministro de Transporte), Mauricio Lizcano (Ministro de las TIC), y Yesenia Olaya (Ministra de Ciencia).

En su discurso de posesión, Petro les dio la bienvenida a los funcionarios y les dijo: "La inmensa mayoría de ustedes llevan una vida de luchas políticas, de discusiones, de debates, varios en el Congreso de la República, otros en otras instancias, con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso fue buena".

Comentó también que hay muchas necesidades sociales insatisfechas que deben solucionarse.

"Se ha confundido la palabra libertad", dijo el mandatario y señaló que un gobierno progresista debe avanzar en la "libertad, que es la esencia de la democracia y el ser humano".

A la nueva Minagricultura, Jhenifer Mojica, le dijo que espera un trabajo fuerte "para democratizar las tierras de Colombia y que el campesinado tenga acceso a la propiedad de la tierra".

Y sostuvo que la reforma agraria es una de las más importantes, una de las políticas fundamentales "del cambio en Colombia" y que se debe desarrollar a fondo.

"Si no se permite la facilidad de comprar 3 millones de hectáreas, porque no estamos hablando de expropiar, no se van a cumplir los acuerdos de paz", agregó.



A sus nuevos ministros les pidió trabajar 24 horas los 7 días de la semana, con el objetivo de que el periodo presidencial parezca el doble.

"Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial. Eso equivale a una reelección, ¿solo hay que trabajar más o no?", dijo.

PORTAFOLIO