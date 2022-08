Gustavo Petro plantea a empresarios luchar contra el hambre

El presidente Gustavo Petro les propuso a los empresarios que con el Gobierno se estructuren misiones para luchar contra el hambre e industrializar el país con energías limpias.



La invitación la hizo al clausurar el Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, en el primer encuentro que tuvo con el sector privado luego de haberse posesionado.

Su mensaje inicial al auditorio fue que “es muy importante que se acerquen a la manera como nosotros esperamos desarrollar la economía y la política pública”.



Al afirmar que en Colombia no existe una política industrial, destacó que es importante que el país avance en el fortalecimiento del sector y recalcó que es fundamental entender que es en la producción donde se genera riqueza y para ello habría que pensar tanto en la agroindustria, como en la propia industria y en el turismo.



De hecho, les expresó a los empresarios que el primer paso está en una reforma agraria eficaz porque hay que “lograr que la tierra sea un instrumento productivo”, al citar como ejemplo exitoso el impulso que Corea le ha dado a su economía.



El Jefe de Estado indicó que la industria no puede crecer en medio de una sociedad desigual y violenta, por lo que es necesario solucionar los problemas alrededor de la tierra y de los impuestos, al argumentar la importancia de la reforma tributaria. Por otro lado, habló de sacar adelante una política social en torno a los derechos fundamentales, por lo que se ve la necesidad de garantizar la salud, la educación, el agua potable y la pensión a la población.



Para Petro, la industrialización del país y la garantía de esos derechos requerirán que el Estado esté al frente de ello y no dejar esa tarea a merced del mercado.



Antes de la intervención de Petro, habló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien le manifestó la importancia de ganar confianza entre Gobierno y empresarios para trabajar conjuntamente con el objetivo de construir y desarrollar el país.



Le manifestó que los empresarios afiliados a la Andi son ajenos a ideologías y que el interés es aportar a la solución de los problemas nacionales. “Podemos ser un vehículo acelerador y efectivo para cumplir sus objetivos sociales, macroeconómicas”, señaló.



Mac Master dijo que aparte de las preocupaciones en torno al proyecto tributario, la Andi tiene preocupaciones en torno a otros sectores. Y el primero que mencionó fue el de la salud. Para el dirigente gremial, hay oportunidades de construir algo mejor, tiene virtudes como se evidenció en la pandemia y también tiene fallas que se pueden ajustar.

Mac Master señaló también que desde la Andi se cree en la diversificación pero no en el sacrificio del sector mineroenergético.



La última jornada del 7o. Congreso Empresarial Colombiano fue ocasión para hacer un reconocimiento a empresarios sobresalientes. Carlos Julio Ardila Gaviria, y Daniel Haime Gutt recibieron la Orden al Mérito Empresarial por su trayectoria y servicio al sector productivo y al país.



Ardila es fundador del Hay Festival en Colombia hace parte de juntas directivas de empresas como Avianca, Postobón, Ingenio Del Cauca, Cervecería Leona, Central Cervecera, RCN y Deutsche Bank Latam; y es presidente del grupo empresarial de la Alianza del Pacifico, miembro del Foro Económico Mundial, miembro del Trust For The Americas, (OEA), miembro Council of The Americas y del foro Iberoamérica.



Por su parte, Haime fundó Tubos del Caribe Ltda., hoy Tubocaribe y Tubotec. Hoy preside en Cartagena Serena del Mar, la operación de Inversiones Inmobiliarias Vendôme y la Fundación Carolina Colombia.



PORTAFOLIO