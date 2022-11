Por qué Petro cree que migraciones latinas a Norteamérica aumentarán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que "la migración va a ser el signo de los tiempos", con grandes movimientos de personas a nivel global debido al agravamiento de la crisis climática.



Petro, en un coloquio con estudiantes en Sciences Po, el centro universitario de estudios políticos más importante de Francia, aseguró que la crisis climática y la creciente escasez de agua van a alimentar "más y más y más" la inmigración de africanos a Europa y de latinoamericanos a Norteamérica.



"En el norte, las ideas de autodefensa, de xenofobia van a crecer más y más", incidió, por lo que prevé un mundo futuro marcado por las "tensiones políticas". Por ello, vaticinó que "desde un punto de vista negativo, nos acercamos a un año 1933" (el año de la llegada de los nazis al poder en Alemania) pero a escala global".



"Desde un punto de vista positivo, la incapacidad de liderazgo mundial de dirigir la transición y superar el problema, obliga a que aparezca un nuevo sujeto político, que no puede ser otro que la humanidad misma", argumentó.



La crisis climática y sus consecuencias protagonizaron gran parte del coloquio, con Petro recién llegado de la COP 27, enfundado en un suéter granate y esperado con gran interés por los estudiantes, buena parte de ellos latinoamericanos y españoles. El presidente colombiano recordó sus palabras en la COP 27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, y calificó de "limosnas" las ayudas que los países desarrollados entregan a los que están en desarrollo para mitigar las consecuencias del cambio climático.



Consideró que las emisiones causantes del efecto invernadero están basadas en la desigualdad social, y que para solucionar la crisis climática "nuestra idea de riqueza tendría que cambiar, no una concebida en el acumular y en el tener, sino en el existir".



Petro también lamentó que los países latinoamericanos "han derrochado" el dinero obtenido de la exportación de combustibles fósiles, y más adelante se afrontará el reto de suplir esos ingresos por el menor uso de esos recursos a nivel global. Comparó cómo otros países grandes exportadores de hidrocarburos, como Noruega o los árabes, crearon hace décadas fondos soberanos alimentados por el dinero de la exportación, que han realizado inversiones internacionales de las que obtienen ingresos financieros.



Los países latinoamericanos "se han comido su excedente, lo han derrochado", afirmó Petro. Sobre Venezuela, país que visitó recientemente, consideró "una buena señal" si Caracas y Washington hablan, y recalcó que hace falta que los actores políticos venezolanos acuerden "un pacto de convivencia fundamental, que el que pierde (unas elecciones) no tiene que ser eliminado".



En Europa, lamentó que la socialdemocracia, su referente político, "se desintegró", salvo en algunos países como España, "y no presenta un programa alternativo a la crisis climática".



Este acto fue el primero de Petro en su primera visita a Francia tras llegar al cargo.



EFE