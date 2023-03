Las razones por las que Petro puso fin al cese con el 'clan del Golfo'

Archivo particular

El domingo 19 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció que ponía fin al cese bilateral al fuego con el 'clan del Golfo'. Y este lunes 20 de marzo, el mandatario realizó un consejo de seguridad en el municipio de Caucasia (Antioquia).



En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro del Interior, Alfonso Prada; la cúpula de las Fuerzas Militares y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



"El 'clan del Golfo' manipula las necesidades de una población minera sujetándola incluso por su propia hambre a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar la gran minería ilegal", señaló el mandatario al término de la reunión.



E indicó que no están persiguiendo a la pequeña minería y que, de hecho, van a avanzar en la construcción de un distrito minero y productivo. "Todos los activos de la SAE, todos los activos que tienen tierras, hay que ponerlos al servicio del campesinado y de las víctimas del territorio", dijo.

Buscamos que los pequeños mineros puedan ser propietarios de su propia máquina a través de, incluso, la transformación legal del Código Minero COMPARTIR EN TWITTER

Petro recalcó que la orden para las Fuerzas Militares es copar todo el territorio y devolverle la tranquilidad a los pobladores de la región.

Este martes 21 de marzo, habrá una reunión con todos los alcaldes del Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia y el equipo de Gobierno de los diferentes ministerios para establecer la hoja de ruta de "la construcción democrática" en torno a la minería.

Finalmente, aseguró que no va "a permitir que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza en función de una codicia" y convocó a una cumbre nacional minera para iniciar un censo de la maquinaria con el fin de formalizar la actividad de la pequeña minería.



"Iniciaremos esa actividad para que el oro no sea de los grandes lavadores de dólares y del narcotráfico", concluyó.

En el consejo de seguridad en Caucasia, Antioquia. pic.twitter.com/PftidvlBA0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2023

Hostigamiento a la Fuerza Pública

Mientras el presidente adelantaba el consejo de seguridad, se reportó un hostigamiento contra miembros de la Fuerza Pública que custodiaban la Troncal de Occidente, a la altura de Tarazá (Antioquia), justo en el lugar donde este domingo se incineraron 6 vehículos.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del corregimiento de Puerto Antioquia, a poco más de 70 kilómetros al sur de Caucasia, donde estaba el jefe de Estado.



¿Por qué Petro puso fin al cese al fuego?

El anuncio del fin del cese al fuego ocurre seis días después de que el mismo Petro denunció que esta organización era la responsable de los daños en el acueducto de Tarazá, en la región del Bajo Cauca (Antioquia) y después de que el gobernador Aníbal Gaviria denunció un ataque en la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá contra cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público que habría sido perpetrado por miembros de esa organización.



El cese del fuego fue acordado el 31 de diciembre del 2022.

