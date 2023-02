Presidente Petro responde a gremio de taxistas por movilizaciones

Un proyecto que se estaría armando para regular las plataformas digitales de movilidad ha causado fuertes críticas. En primer lugar se manifestaron los conductores de plataformas, quienes salieron a las principales calles de la capital rechazando este proyecto de ley.



Por otro lado, el gremio de taxistas, mediante su líder Hugo Ospino, mostró su inconformismo con las plataformas que prestan este tipo de servicios.



“Nosotros vamos a dar el todo por el todo y si este Gobierno o alguno llega a decirnos que van a aprobar los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país, tomándonos los aeropuertos”, dijo el líder gremial en entrevista para 'Noticias RCN'.

Ante las afirmaciones de Ospina, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de Twitter e hizo un llamado a los taxistas y a los conductores de las plataformas digitales.

"Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación", describe.



Frente a la regulación de las plataformas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, mencionó en diálogo con 'Blu Radio' que este proyecto no busca eliminar las plataformas que prestan este servicio en el país.

“No venimos diciendo que pretendamos prohibir lo que tiene que ver con las plataformas, lo que buscamos es que quien las usen, lo hagan en el marco de la ley. Si la plataforma presta el servicio de acuerdo a la ley no tenemos problemas”, dijo Reyes.



