El plan que propone Petro para lograr inversión en energías limpias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió por la llegada de inversión extranjera directa en América Latina que permita acelerar el cambio productivo en la generación de energías limpias en la región y así fomentar su integración.



En el marco del Foro Económico Mundial (WEF), Petro enfatizó ayer en que el territorio, especialmente América del Sur, tiene el potencial de la selva amazónica y de generación de energías limpias como factores diferenciales frente el resto del mundo ante la crisis climática.



“Con las tecnologías descubiertas hasta el momento si construimos una red eléctrica americana, podemos, en cierta forma, vender nuestro potencial en energías limpias para que Estados Unidos pueda cambiar su matriz energética, el primer elemento para que cambie todo en el mundo”, apuntó el mandatario durante el panel ‘Liderazgo para América Latina’, donde compartió con otros jefes de Estado y altas figuras políticas en el WEF, en Davos (Suiza).

Este compromiso, agregó el Presidente, podría llevar hacia la creación de una agenda común, donde los materiales que demande esta nueva fuente de energía limpia, como el cobre, puedan ser empleados en procesos de reindustrialización “para generar nosotros mismos la energía”.



“Necesitamos inversiones que nos ayuden a desarrollar eso: pasaríamos a una matriz de inversión extranjera centrada en la construcción de energías limpias en América del Sur, con un mercado garantizado, si vamos por red directa a Estados Unidos y por mar al resto del mundo”, aseguró el presidente colombiano.

Crítica al capitalismo



Por otro lado, en el panel ‘Liderando el cambio en la nueva normalidad de la tierra’, el presidente colombiano reiteró su mensaje crítico sobre la relación actual entre el capitalismo y la lucha contra el cambio climático en la búsqueda de lograr las cero emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las industrias extractivistas.

En ese sentido, el mandatario aseguró que en caso de existir un capitalismo diferente, al que llamó descarbonizado, “tendría que hacer cambios” y para ello debería “decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es lograr cero emisiones”.

El jefe de Estado precisó que las decisiones de las cumbres climática, las COP, deben tener efectos vinculantes, que estas 'sean órdenes' y que se cumplan por encima de otros acuerdos.



Hacia el cierre de su intervención, Petro volvió a mencionar su propuesta de hacer un canje de deuda por acción climática. “Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad para pasar hacia una economía descarbonizada”, aseguró.



En la ronda final, que compartió asistencia con figuras como el exvicepresidente Al Gore, el mandatario cerró su intervención con la frase de que se necesita “cero uso del carbón, del petróleo y el gas”.

Refuerzo del apoyo del BID



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará US$73,5 millones para impulsar la transición energética y en la implementación del Plan de Contención de la Deforestación en la Amazonía, anunció ayer la organización, tras la reunión bilateral entre Gustavo Petro y su presidente, Ilan Goldfan, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.



Se estableció que US$70 millones serán dirigidos al fortalecimiento de la política de transición energética, mientras los US$3,5 millones restantes, que son donados por la banca multilateral, están orientados a la cuenca amazónica para el diseño

y la estructuración de mecanismos financieros.



