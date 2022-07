Gustavo Petro suspende su agenda por sugerencia médica

Este miércoles 27 de julio se llevaría a cabo el encuentro del presidente electo, Gustavo Petro, junto a los diferentes alcaldes del país que son miembros de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Sin embargo, el mandatario tuvo que cancelar su asistencia por sugerencia médica.

En total eran 32 alcaldes y alcaldesas de las capitales que se reunirían para discutir sus propuestas e inquietudes al presidente entrante de cara al nuevo gobierno que se posesiona este 7 de agosto.

Fuentes cercanas a Petro le confirmaron a EL TIEMPO que canceló su agenda porque se siente indispuesto y ha tenido algunas molestias en su salud. Por ello, no se presentó a la reunión con Asocapitales.

En un principio se sospechó que fuera positivo para covid-19 pero ya se descartó esta opción. "No pudo asistir porque tuvo síntomas posibles de covid, pero me informan que se ha hecho la prueba y ha salido negativa”, dijo Alfonso Prada, exjefe de debate y asesor del mandatario.



Ahora bien, aunque Petro no pudo asistir a la reunión, Prada sí asistió al encuentro y atendió las inquietudes de los mandatarios locales del país.

Trascendió que Asocapitales y sus alcaldes estarán invitados a la Casa de Nariño después de la posesión del Petro, así lo confirmó Prada.



Por ahora, quedó pendiente la discusión sobre los Planes de Desarrollo de las capitales, que alcanzan un 74% de ejecución en promedio, para que se articulen con el programa de Gobierno de Petro.



