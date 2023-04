Razones por las que 'The Economist' criticó la 'paz total' de Petro

El prestigioso medio inglés The Economist publicó, el pasado jueves 13 abril, un texto enfocado en el gobierno de Gustavo Petro y su 'paz total'. El artículo se tituló 'Se tambalea un ambicioso plan de 'paz total' en Colombia' y la posición de la revista fue muy crítica.



¿Cuáles fueron los argumentos de The Economist para cuestionar la 'paz total'? Le contamos.

(Vea: Reforma pensional: expertos creen que amenazaría el ahorro nacional).

Las razones

El medio inglés empezó el texto presentando un contexto de la situación de violencia y conflicto que ha vivido Colombia durante más de medio siglo.



Lo siguiente fue evidenciar cómo han abordado dicha problemática los últimos presidentes que ha tenido el país.



De Iván Duque (2018-2022) dijo que "alentó a las fuerzas armadas a atacar a los jefes o 'capos' de las grupos al margen de la ley". Y de Juan Manuel Santos (2010-2018) recordó que pasó cuatro años negociando un acuerdo de paz con las Farc, el cual se firmó en 2016.



(Vea: Disidencias de Farc anuncian inicio de nueva mesa de diálogo de paz).

Después de esto entró en materia Petro y aseguró que, aunque no ha cumplido ni un año en el poder, "su búsqueda de la paz parece más inestable de nunca".

El medio manifestó que desde el Gobierno se anunció, a inicios del 2023, una tregua de 6 meses con algunos grupos al margen de la ley y que el pasado 15 de marzo se presentó una proyecto de ley que, junto con su ley de 'paz total', establece el marco legal para las negociaciones de paz, así como sentencias reducidas a quienes cooperen.



(Vea: No se tocan: las bases inamovibles de las reformas pensional y laboral).



"Sin embargo, tanto el ELN como el 'clan del Golfo' ya no forman parte del cese al fuego. El ELN afirma que nunca se inscribió (además de atacar una base militar en el Catatumbo), mientras que Petro puso fin a la tregua con el 'clan del Golfo' el pasado 19 de marzo, después de que se descubrió que el grupo armado estaba involucrada en una huelga minera en el Bajo Cauca", afirmó The Economist.

ELN. Archivo particular

Finalmente, otra de las razones que da la publicación para criticar la 'paz total' son las acusaciones contra el hermano y el hijo del presidente Petro.



(Vea: Balance de la participación de Colombia en reuniones del FMI y el BM).



A Juan Fernando y Nicolás Petro los señalan de recibir presuntos sobornos de bandas narcotraficantes para lograr concesiones en el proceso de alto el fuego.



"Mientras tanto, el gabinete de Petro se volvió contra él en febrero por una reforma de salud. La 'paz total' parece más un eslogan que un objetivo alcanzable", concluye The Economist.

(Vea: Reforma de la salud: Petro pidió renuncias y el proyecto tambalea).



PORTAFOLIO