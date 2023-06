‘Golpe blando’ y ‘acto de debilidad’, reacciones de Petro y Benedetti

Una serie de audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hace varios señalamientos en contra del presidente Petro y la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, han abierto un nuevo capítulo en la polémica en la que están envueltos los tres funcionarios.



En los mensajes de audio publicados por la Revista Semana, Benedetti, que hasta el pasado viernes fue embajador en el vecino país, le hace varios reclamos a quien fuera la mano derecha del presidente, entre los cuales están el trato que, según él, recibió de parte de ella y del primer mandatario.



(Vea:Lo que se sabe de los audios de Armando Benedetti que fueron filtrados).

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, explotó porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, afirmó el exsenador.



En las conversaciones el funcionario también hizo referencia a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del 2022.



La respuesta de Benedetti



Con relación a este episodio, el exembajador en Venezuela se pronunció a través de su cuenta de Twitter, señalando que los audios presentados por el medio de comunicación fueron manipulados. De igual forma, presentó sus disculpas a Sarabia y al jefe de Estado.



Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Recientemente, Benedetti también realizó un trino que hace alusión a la actual polémica y en el que argumenta su actuar.



“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, señala el escrito.



(Vea: Las respuestas de Sarabia y Benedetti tras su salida del Gobierno)

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

¿Qué ha dicho Petro?



Tras las denuncias que anunciaron congresistas y opositores ante la Comisión de Acusaciones, en medio del escándalo por los audios del exembajador en Venezuela, el presidente Petro se pronunció.



Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito.



Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

“Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad” declaró el mandatario aludiendo al último trino realizado por Benedetti.



El jefe de Estado también enfatizó que “en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”.



PORTAFOLIO