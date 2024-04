Qué opinan los usuarios sobre mejoras en EPS intervenidas durante Gobierno de Petro

Desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha ordenado la intervención de cuatro EPS importantes. A Asmet Salud, Savia Salud, Famisanar y más recientemente, Sanitas, todas con millones de usuarios.



Estas intervenciones, impulsadas por factores como incumplimiento en reservas técnicas y deudas con prestadores de servicios, han dejado a los usuarios preguntándose si realmente han notado alguna mejora en la prestación del servicio.



Las EPS han argumentado durante meses estar en una crisis financiera debido a la baja Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a los retrasos en los pagos de Presupuestos Máximos.



Un informe de la Contraloría reveló que varias EPS no cumplen con el Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas, generando un faltante significativo de recursos y un riesgo para el sistema de salud.



De las 26 EPS analizadas, solo 5 cumplen con la provisión e inversión de sus reservas técnicas, mientras que 15 no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia.



Por ello, se ha gestionado la intervención administrativa para mejorar estos indicadores negativos en las EPS intervenidas.



Pero, ¿cómo ha mejorado realmente el servicio de salud para los usuarios de estas EPS intervenidas? Es la pregunta que surge en medio de estas acciones gubernamentales.



En definitiva, los usuarios esperan ver mejoras tangibles en la calidad y accesibilidad de la atención médica que reciben, así como en la gestión de citas, la entrega de medicamentos y otros aspectos relevantes para su bienestar.



La expectativa está en que las intervenciones no solo corrijan los problemas financieros, sino que también se traduzcan en una mejora real en la experiencia de los usuarios del sistema de salud.

Amanda Rincón, usuaria de Famisanar y ex presidenta de la Asociación de Usuarios de esa EPS, reconoce una "leve mejoría" en la prestación del servicio, pero señala que persisten las problemáticas y las altas tasas de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.

Eps

Durante una reunión a principios de marzo en la que participaron representantes de otras 27 organizaciones regionales de usuarios de Famisanar y la interventora actual de la EPS, Sandra Milena Jaramillo, se discutió la meta de evitar la liquidación de Famisanar. Sin embargo, según Rincón, este objetivo ha llevado a un cambio de las IPS prestadoras de servicios por otras menos costosas, pero con una disminución en la calidad de la atención.



Para Juan Carlos Mejía, presidente de la Asociación de Usuarios de Savia Salud, reconoce que aunque la EPS ha mejorado en algunos indicadores, también ha empeorado en otros aspectos.



Mejía destaca que, tras la intervención, Savia Salud ha mejorado en el control del gasto al cambiar de prestadores privados a públicos, pero esto ha generado que muchas IPS públicas no estén preparadas para atender las necesidades de tantos usuarios, lo que ha provocado quejas y reclamos.



En resumen, los usuarios expresan su preocupación por la aparente falta de mejoras significativas en la calidad de la atención de las EPS intervenidas, señalando que estas intervenciones parecen estar más relacionadas con juegos políticos que con el bienestar real de los afiliados.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio