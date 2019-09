Habrá una política para enfrentar el cibercrimen 

En el discurso de apertura del Congreso Internacional de Andicom 2019, en Cartagena, el presidente Iván Duque estableció metas y compromisos para fortalecer el sector TIC, conectar el país y así potenciar la economía.



El mandatario resaltó la importancia de el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el crecimiento del país y en la materialización de la economía naranja, por ello, dijo que la prioridad es lograr que todo el territorio esté conectado y dispuesto a dar el salto en su digitalización.



Para el presidente, uno de los aspectos que no ha permitido dar ese salto es el temor que existe a la hora de navegar en la red, por lo que está avanzando en la construcción de un documento Conpes para enfrentar la amenaza de los delitos cibernéticos.



“Este es un comportamiento grave y necesitamos una sociedad que esté articulada con el sector público, el sector privado, los gobiernos locales y los gobiernos departamentales para que podamos derrotar esas mafias que muchas veces generan desconfianza”, explicó el mandatario.



De ese modo, el presidente espera que para el próximo año se esté discutiendo, ya no la creación de un documento, sino su implementación y alcance en el territorio nacional, que para ese entonces, aseguraría ser un ejemplo de conectividad en la región.



En su intención de generar equidad a través de la tecnología, Duque dijo que llevará conexión de internet fijo a 500.000 hogares, ya que hoy en día es difícil “pensar en una vivienda digna si no es una vivienda conectada”, señaló.



También anunció que para diciembre 1.000 centros poblados del país se convertirán en zonas digitales, como ya ocurrió en agosto en el Bongo, Magdalena, corregimiento pionero de la ola de conectividad.



El presidente se comprometió a que en 2022, al final de su mandato, el 70% de los colombianos tendrán internet de alta velocidad y el país, en cuanto a telecomunicaciones, estará en la transición hacia la 5G.



Para alcanzar dicho objetivo es vital la subasta de los 700 megahercios pues permite llevar internet de calidad a las regiones que carecen de este servicio, impulsando a su vez el desarrollo social y económico, la competencia y la inversión. Por ese motivo le solicitó a la Ministra TIC, Sylvia Constaín, sacarlo adelante, “con la velocidad que requiere, la subasta de los 700 megahercios, porque esa subasta de 700 es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector”, apuntó.



Precisamente, hoy en la Andicom en Cartagena, habrá una audiencia pública sobre el proyecto de resolución de la subasta del espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 megahercios (MHz).