Las irregularidades que halló la Contraloría en la ejecución de recursos del Minminas

Tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría General de la República (CGR) reportó algunas irregularidades relacionadas con la ejecución de recursos para subsidios de gas combustible e infraestructura para las vigencias 2017 a 2021.



En concreto, se trata de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal por $52.528 millones y 13 connotación disciplinaria.

Durante el proceso, el ente de control verificó el procedimiento utilizado por la cartera para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de GLP por cilindros. Así mismo examinó la administración de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.

Hallazgos de la Contraloría

La CGR encontró que, a lo largo del periodo antes mencionado, seis empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural otorgaron exención de contribución a sus usuarios sin que se hayan demostrado algunas de las condiciones que define la legislación para acceder a ella. Estas contribuciones no facturadas tienen una cuantía de $13.450 millones.

La entidad también verificó un inadecuado seguimiento por parte del Minminas en el cumplimiento de los requisitos para el acceso de la exención al impuesto de contribución.

Por otro lado, se evidenció que una estación descompensadora de gas ubicada en Quibdó (Choco) no está prestando el servicio y al día de hoy se encuentra en abandono.

En ese sentido, se identificó que los 3.764 beneficiarios objeto de este proyecto, y que corresponden a familias de estratos 1 y 2, no cuentan con el servicio de gas domiciliario, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio del Estado por más de $8 mil millones.

"Se evidenció pérdida de vigencia de garantías del Convenio de Cofinanciación, falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía y ausencia de servicio de gas domiciliario para los beneficiarios, lo que genera un detrimento al patrimonio del Estado por el no funcionamiento de la obra", destacó la entidad.

Contraloría General de la República

Irregularidades en subdisios

En materia de auxilios económicos, la Contraloría estableció que los controles del aplicativo de subsidios GLP Cilindros definidos por la cartera de Minas no han sido efectivos, "dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular".

Lo anterior ha derivado en un mayor pago a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras por el

reconocimiento de incentivos a nombre de personas fallecidas, durante enero de 2017 a julio 2023. Esto a su vez ha generado un detrimento al Estado por más de $506 millones.

Los hallazgos también dejaron ver que les fueron otorgados subsidios a menores de edad que no cumplían con las condiciones establecidas.

"Esta situación evidencia debilidades de control en el aplicativo web GLP Cilindros, pues no restringe el otorgamiento del subsidio únicamente al tipo de documento de identidad cédula de ciudadanía, sino que admite cualquier otro tipo de documento", resaltó la CGR.

La Contraloría también identificó que en algunos de los casos se hizo entrega de los subsidios a predios ubicados en estratos 3 y 4, cuando estos solo pueden ser otorgados para los estratos 1 y 2.

