La respuesta del Gobierno a posible incremento de precios por el fenómeno de El Niño

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, entregó un parte de tranquilidad ante los rumores de que los precios de los alimentos se disparen como efecto de desabastecimiento en las ciudades por las sequías del fenómeno de El Niño.



Según la jefe de la cartera de Agricultura, por el momento no hay alerta de desabastecimiento ni de alzas al precio de los alimentos, por lo cual no se han registrado grandes pérdidas en el sector. No obstante, informó que el Gobierno avanzará en la compra de cosechas a pequeños productores a valores justos para que se mantengan estables, y a la baja los precios en las grandes mayoristas.

De acuerdo con Mojica, contrario a la supuesta alza de precios, durante el mes de enero se registró una caída importante en las tarifas mayoristas de alimentos esenciales para la canasta familiar colombiana.

Grupos de verduras, frutas y leguminosas presentaron una variación a la baja en centrales como Corabastos, de acuerdo con el más reciente análisis del Sistema de Información de Precios (Sipsa), elaborado por el Dane. Esto representa una buena noticia para el bolsillo de las familias, que se suma al buen comportamiento de la tasa de inflación al cierre de 2023, que terminó el año en 9,8%.

En ese sentido, productos como la cebolla roja y blanca presentaron una baja considerable en su precio, teniendo en cuenta que en diciembre de 2023 había aumentado su valor. También cayó el precio del tomate chonto o de guiso, al igual que el de referencia milano (o de ensalada). Esto se debe a que parte de su oferta proviene de los cultivos instalados en invernaderos, por lo que las condiciones climáticas actuales no afectarían en mayor medida la oferta en los siguientes meses, teniendo en cuenta el fenómeno de El Niño. Dicho fenómeno, que provoca fuertes heladas y sequías, hace que en algunas zonas del país baje la producción de determinados alimentos.

Otras hortalizas que presentaron una reducción en los precios fueron el chócolo mazorca, el pimentón, la espinaca y el fríjol verde en cáscara. Por el lado de las frutas, aquellas que tuvieron mayor oferta entre el 1 y 26 de enero fueron la guanábana, el aguacate hass, la mora y el limón. El plátano verde y maduro, la yuca criolla y las referencias amarilla y blanca de arracacha arrojaron variaciones positivas para la economía de las familias.

Los huevos de todas sus referencias y algunos cortes de carne de res y de cerdo también bajaron de precio según el informe del Sispa. De acuerdo con la ministra Jhenifer Mojica, es necesario que todos los colombianos tengan seguridad alimentaria, pues actualmente 15 millones de habitantes no cuentan con este derecho, por lo que aseguró que las compras de cosechas se mantendrán a precios justos.

“Hay dos puntos neurálgicos que tenemos que atender para asegurar el bienestar de las poblaciones campesinas y de la ruralidad: uno es asegurarles las compras de cosechas a un buen precio. Por eso, toda la estrategia de abastecimiento nacional y lo que está haciendo ahora el Gobierno con la Agencia Nacional de Abastecimiento, que es un brazo de la Agencia de Desarrollo Rural; y segundo, con las agencias de comercialización locales y regionales, asegurar las compras públicas y con la transformación e industrialización”.

Sobrecosecha en algunos alimentos

La ministra también desmintió la existencia de un supuesto desabastecimiento de alimentos y expresó que, incluso, hay sobrecosecha de varios productos, hecho que abarata el precio al consumidor.

“Todavía tenemos un parte de tranquilidad. Instalamos un Puesto de Mando Unificado desde el jueves de la semana pasada y hasta la fecha no se han presentado grandes pérdidas ni riesgos de desabastecimiento de alimentos, ni alzas en los costos que sean justificadas por los efectos de El Niño”, enfatizó Mojica Flórez.

