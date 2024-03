Hay nuevas preocupaciones por la reforma de la salud

Después de que el Gobierno radicó el texto de la reforma a la salud en el Senado en la tarde miércoles, algunos congresistas denunciaron la presencia de “micos” que habrían sido añadidos al articulado que se debatirá en el Congreso.



La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que hay al menos 20 nuevas “perlas” que tiene el documento radicado en el Senado.



Por un lado detalla que el presupuesto queda a cargo de los políticos, pues las direcciones territoriales de salud son las que determinarán los recursos que consideren para sus hospitales públicos (ISEs) y los cuales el Gobierno girará.



“Ojo, porque este es un círculo donde los políticos tienen todo el poder. El gobernador tiene poder sobre las ISEs, determina los convenios y servicios a prestar con hospitales de segunda y tercera complejidad, y además determina cuando una factura no le parece justa”, explicó la congresista.



Así mismo, señaló que en los proyectos de infraestructura el Gobierno “quiere” que la construcción y dotación de equipos de los hospitales se ejecuten bajo normas de derecho privado, es decir, “van a contratar miles de millones sin licitaciones”, afirma.



Incluso, en el detalle del articulado se lee que “para la ejecución de los proyectos a cargo del FIDH, el Fondo podrá constituir patrimonios autónomos que se regirán por normas de derecho privado en los que confluyan las fuentes de recursos con las que cuenten los proyectos”.



En esa misma línea, la senadora Valencia denunció que “pareciera” que el Gobierno quiere prohibir que nuevas droguerías se establezcan en el país. “Quieren crear un monopolio de distribución de medicamentos con Drogas la Rebaja”, manifestó.



Por otra parte, se refiere a que se establece en el articulado un manual que trata un mismo servicio son consideraciones como calidad, tecnología e innovación, reemplazando el mercado que fija los precios por la voluntad de alguien que los define. Suma a las “perlas” que la Adres pasa a ser pagador único del sistema, donde tendrá que auditar más de 400 millones de atenciones al año y un número similar de facturas.



“La reforma destruye el aseguramiento. Se habla de una UPC dividida; una para atención primaria y otra para mediana y alta complejidad. Sin embargo, los hospitales determinarán su presupuesto de acuerdo a gastos de servicios, y la Adres girará de acuerdo a esas facturas. No es claro quién queda a cargo del riesgo financiero”, señaló.



Respecto a la nueva función de las EPS como Gestoras de Salud y Vida, la congresista aseguró que este artículo tiene un mico, pues el Gobierno girará entre el 5% y el 8% de la UPC a estas entidades, por “unas funciones inútiles”, además de que el Ministerio de Salud decidirá “a dedo” quien puede no ser una gestora.



“Estamos hablando de que les regalarán $3 billones ($1,6 billones a las del contributivo y $1,3 billones a las del subsidiado)”, dijo.



Finalmente, una que se le suma a la discusión es la creación de los Caps, que serán el centro médico más cercano a los colombianos. Según Valencia “esto acaba con la libre elección de los colombianos. Las filas serán largas; y la atención será pésima. Se estima que se necesitan 2.500 Caps que coordinarán todo el sistema”.

Reforma sin aval fiscal

La senadora por el partido de la ‘U’, Norma Hurtado, también denunció que con solo cuatro de 12 ponentes, se radicó en la tarde del martes en la Comisión Séptima del Senado la reforma de la salud.



De acuerdo con lo mencionado por Hurtado, “sin haber llevado a cabo una audiencia pública en Bogotá, sin haber finalizado las mesas técnicas y sin tener conocimiento del impacto fiscal de la reforma, se ha radicado una ponencia. Ahora es responsabilidad de todos los colombianos analizar este texto, ya que persisten serias preocupaciones”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio