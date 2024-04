‘Hay que evitar que la regla fiscal esté al filo de la navaja’

En los últimos días se conoció un informe del Fondo Monetario Internacional que fue celebrado por el Gobierno Nacional, pese a que varios analistas resaltaron que si bien se destacaron algunos resultados positivos, también hay serias advertencias en materia fiscal y la necesidad de recortar gasto.



Uno de ellos fue el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien en diálogo con Portafolio explicó alguno de los puntos donde se podría apretar el cinturón para no poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas del Estado, dando prioridad a la relación costo - beneficio.



¿Por qué no hay que estar al límite de la regla fiscal?

Esto es estar jugando en el filo de la navaja o al borde del precipicio. Nos arriesgamos a perder un grado de inversión, lo cual sería un costo significativo para la inversión extranjera directa, que hasta este momento se ha comportado positivamente. También para los costos del financiamiento público, que en últimas restaría espacio justamente para inversión social o para inversión productiva.

Sería contraproducente para las calificaciones de riesgo, en un momento en donde tenemos que retomar el camino para recuperar los dos niveles de grado de inversión que perdieron en el pasado y por eso hay que bajar el déficit fiscal.



¿Qué le deja lo dicho por el FMI?

El Fondo dejó claro que hay dos terceras partes de la disminución de la inversión privada con relación al PIB, que se explican por la incertidumbre política e institucional. Eso sí le corresponde al Gobierno Nacional y frente a esto sobra decir que hay que enviar mensajes claros, tranquilos, de construcción de consensos, de ánimo de construir un acuerdo nacional para sacar adelante la economía, yo creo que ahí sí hay una razón de fondo o una preocupación de fondo sobre la que se debe trabajar con celeridad entre todos.



José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA Sergio Acero Yate / Portafolio



¿Se está manejando bien la economía?

Yo creo que hasta el 2023, más o menos, se le dio continuidad a unos procesos positivos de ajuste fiscal y hubo un mejoramiento de la balanza en cuenta corriente, aunque la verdad no fue gracias al Gobierno, porque este ha sido más bien el resultado de la disminución de las importaciones que a su vez es el resultado de la desaceleración de la economía y no de una correcta gestión.



También ha habido resultados positivos en materia de empleo, aunque ya estamos viendo en los últimos cinco meses, deterioros importantes en tasas de ocupación. Yo creo que ahí estábamos recogiendo el buen viento de lo que fueron los crecimientos del año 2021 y 2022, porque siempre hay un rezago entre el comportamiento empresarial y la dinámica de la economía. Más allá de eso, hoy los resultados hablan.



¿Por qué apretar el cinturón?

Venimos de un esfuerzo de tres años seguidos en donde se ha venido disminuyendo el gasto, que además el Fondo Monetario lo reconoce en su más reciente reporte y eso es positivo. Sin embargo, si bien en el 2023 ya hubo un aumento en el gasto primario, al punto que no logramos superávit fiscal primario, pero para el 2024 llegamos a un punto donde el gasto primario en relación al PIB, casi que queda al mismo nivel de un año de pandemia.



Eso no se justifica, no hay ninguna razón para que el gasto primario haya crecido desbordadamente hasta donde ya mencioné. Esto no incluye intereses de deuda pública y en el fondo se relaciona con gasto de inversión pública, que posiblemente está siendo demasiado alto para el nivel o capacidad de Producto Interno Bruto que tiene el país.



Finanzas. iStock

​Hay aumentos de nómina, sobre todo por prestación de servicios que francamente no se necesitan, entre otras, además porque son incoherentes con el propio mensaje del Gobierno Nacional en el sentido de que las actividades misionales deberían recaer en el personal de planta.



También hay que hacer un gran esfuerzo, y yo creo que eso es una deuda pendiente no de este Gobierno, sino de país, con una cantidad de entidades que se replican y se duplican y por lo menos merecen una reflexión respecto a su efectividad en este momento.



¿Algún ejemplo?



En algún momento, y concuerdo totalmente con el ministro Bonilla, él ha hablado de hacer uso de ese modelo del Grupo Bicentenario para tratar de ser más eficiente. Hay posibilidades para lograr eficiencias.



Por ejemplo, tiene sentido o no, y hay que hacer la reflexión sobre si es necesario tener tres fiduciarias del Estado o es posible lograr una integración de esos esfuerzos alrededor de una sola.

También hay una oportunidad para aprovechar las experiencias exitosas, como la que se hizo en su momento desde el Departamento Nacional de Planeación, en donde se articularon, se revisaron todos los programas que tenían distintas entidades alrededor del mismo tema y se tomó la decisión de eliminar algunos programas porque eran repetitivos. Yo creo que darle una continuidad a ese programa sería muy valioso.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio