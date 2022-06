‘Hay que seguir una senda donde Colombia crezca más’: Minhacienda

El manejo macroeconómico ha sido clave tras la crisis económica derivada de la pandemia por covid-19, y el encargado de comandar la cartera de Hacienda y Crédito Público por los últimos 13 meses ha sido José Manuel Restrepo. El ministro conversó con Portafolio sobre la economía que deja al nuevo gobierno, el proceso de empalme y los retos que enfrentará su sucesor.



¿Qué economía le deja al nuevo ministro o ministra?



La economía se puede ver desde varias caras. La primera es la del crecimiento, después del peor choque en nuestra historia, entregamos una economía que va a cerrar 2022 con la tasa de avance más alta de los países de la Ocde. También con un crecimiento que en el año pasado fue el más alto en la historia reciente del país, y con sectores dinámicos como el comercio, la industria, servicios y actividades artísticas.



Entregamos una reactivación que ha logrado retornar a los niveles de pobreza multidimensional y de equidad que tenía en prepandemia, y ha recuperado el 91% del empleo, y con el dato más alto en los últimos 50 años en exportaciones de bienes no mineros.



¿Y en el lado fiscal?



Entregamos un recaudo tributario creciendo por encima de la meta en 15%, sumado al crecimiento y esfuerzo en materia de gasto e inversión pública que han permitido que estemos entregando una economía que en 2022 va a lograr un déficit fiscal en 5,6%.



Uno de los mayores retos hoy es la inflación, ¿qué estrategias le deja este gobierno para combatirla?



Ese es uno de los desafíos más importantes, y este gobierno ha aplicado la totalidad de la batería posible de instrumentos; la normalización monetaria, esa decisión de aumentos de tasa de interés por parte del Banco de la República; los esfuerzos en reducción del déficit fiscal son sustantivos, para que haya menos presión vía tasa de cambio; reducir aranceles en la importación de insumos de productos agropecuarios, así como la reducción de fletes, y también es muy importante el trabajo del Ministerio de Agricultura en materia de subsidios. Si se sigue en esa senda de instrumentos, se podrá contener el fenómeno inflacionario, que hoy termina siendo más global que nacional.



¿Qué necesita la futura administración para mantener esa senda?



Hay varias claves: dar una continuidad al esfuerzo que se ha hecho en materia de infraestructura, seguir profundizando en calidad y pertinencia de la educación, y en esfuerzos para mejorar en la competitividad del país.



En la medida que se logre esto habrá una plataforma para que se logre crecimiento de la economía potencial adicional.



En segundo lugar, se tiene que garantizar que siga el ajuste de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, que cualquier programa, proyecto o iniciativa de gasto o inversión pública esté financiado con una fuente de ingreso segura.



Y tercero, se tiene que garantizar la continuidad del propósito de país de lograr sostenibilidad en lo ambiental.



Usted lidera el empalme con el nuevo gobierno, ¿cuál es su rol en allí?



Yo hago parte de un equipo de trabajo que interactúa con el equipo de empalme del Presidente electo. Ya acordamos un cronograma, propósitos, objetivos y acciones para a partir de esta semana arrancar las reuniones en cada uno de los 23 sectores y definir el cronograma de reuniones de las 190 entidades del Gobierno. Hemos querido construir un empalme transparente, abierto al ciudadano.



Un empalme institucional, que siga principios de la democracia y sea armónico, donde no haya discontinuidad y el ciudadano se vea afectado.



Este gobierno pone el presupuesto y lo ejecuta el próximo, ¿qué le dejará?



Nosotros presentamos solamente un anteproyecto de presupuesto al Congreso, pero el siguiente gobierno puede perfectamente modificarlo en el curso de la discusión, y puede perfectamente incorporar los programas y proyectos que tenga planificados, y cuando necesite fuentes de financiación, podrá sentarse a encontrarle caminos de financiamiento en caso de que tenga necesidad de recursos adicionales.



Nosotros estamos presentando un anteproyecto que sigue las reglas que definió el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es decir, que sigue el cumplimiento de la regla fiscal y de alguna manera da continuidad a los programas desde las diferentes carteras, en el marco de los recursos que dispone en este momento la regla fiscal para 2023.



¿Cuál es el mayor logro de Hacienda bajo su gestión?



El haber logrado una reactivación económica exitosa, no solo de cara a Colombia, sino de cara al mundo, y una reactivación exitosa que tuvo corazón, que recuperó buena parte del empleo perdido en pandemia, que retornó a los niveles de pobreza multidimensional de antes de pandemia, y mejoró los de equidad.



Ha habido una reactivación que beneficia a 29 millones de colombianos, con la financiación de programas sociales con monetarias llegamos a más de la mitad de esta Nación.



¿Qué consejo daría al próximo Minhacienda?



Con visión de demócrata, me parece irrespetuoso dejarle consejos al siguiente gobierno. Respeto profundamente las propuestas y proyectos que tenga el gobierno entrante, pero creo que este país debe seguir construyendo sobre lo construido, mejorando lo que puede ser mejorado, y fortaleciendo lo bueno que se ha construido hasta ahora.



Independiente de lo cual, creo que es importante seguir en una senda donde Colombia crezca más, reduzca su pobreza, su inequidad y el desempleo, y se comprometa con un crecimiento sostenible en lo social, en lo ambiental, en lo empresarial y lo fiscal.



¿Cómo ve la importancia de los ingresos petroleros y qué alternativas tiene el nuevo gobierno?



Algo muy importante, que quedó en la Ley de Inversión social con la nueva regla fiscal, es que los ingresos petroleros originales, o sea, el boom petrolero, no se puede usar en gasto de inversión del año en curso.



Esto porque se creó la figura del ciclo petrolero. El presupuesto o recursos que se va a ejecutar el próximo año no dependen del boom petrolero, pero de ello sí depende que con esos recursos se reduzca el déficit fiscal y la deuda pública. Por eso la deuda llega tan rápido al ancla de deuda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



Con esos recursos estamos logrando un avance importantísimo en las finanzas públicas.



