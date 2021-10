La hoja de ruta que ejecuta Colombia a un mes de la COP26

A un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tiene lugar en Glasgow, Escocia, el Gobierno Nacional ha organizado una agenda climática para reducir a corto, mediano y largo plazo el deterioro ambiental en el país.



La bandera de su política sostenible es la reciente radicada Ley de Acción Climática que fue presentada, el miércoles pasado, ante el congreso por los ministros de Ambiente, Minas, Transporte y Vivienda.



Este proyecto pretende llevar a Colombia a una emisión nula de carbono a 2050, para esto trazó una serie de metas.



El Gobierno propuso que para el 2030, en el país, haya cero deforestación.

Uno de los programas que acompaña este objetivo es el ‘Gran Sembratón’, cuya meta es plantar 180 millones de árboles a 2022.



Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hasta la fecha se han sembrado 70 millones de árboles, es decir, el 38,8% de la meta propuesta.



El 2020 fue uno de los peores años en deforestación para el país. Se registró un aumento en ese fenómeno del 8 % , en comparación con el 2019. En total se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, según el Ideam.



Para el primer trimestre de 2021, la tala de árboles en las zonas más afectadas del país: Meta, Caquetá y Guaviare, disminuyó 30%.



Esto según el Viceministro de Ambiente, Nicolás Galarza se consiguió gracias a la Estrategia de Lucha Contra la Deforestación, que incluye el control de la ilegalidad en la tala de árboles, la inversión social y el monitoreo de incendios. Otro de los puntos para disminuir este fenómeno fueron los Acuerdos de Cero Deforestación con las empresas, específicamente en los sectores de palma, cacao, cárnicos, lácteos y la industria del Café.



“Estos acuerdos tiene una naturaleza que busca involucrar a toda la cadena productiva. En este momento estamos desarrollando los componentes de trazabilidad, que es el gran desafío, en términos de su implementación”, explicó Galarza.



Actualmente, hay 90 empresas que hacen parte de los acuerdos. Sin embargo, aún no se tienen resultados, ni indicadores de esta propuesta hasta que se ejecute con cada industria.



Este aspecto va de la mano con otra de las metas del país, planteadas en la Ley de Acción Climática, que es alcanzar un 10% de empresas que implementen acciones de adaptación al cambio climático. El país, actualmente, ha fortalecido 2.581 negocios verdes, que son aquellas actividades económicas que ofertan bienes o servicios con impactos positivos medioambientales. Esta industria ha generado 30.661 empleos, según el Ministerio de Ambiente.



Otra de las banderas o metas de este Gobierno es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo consiste en reducir un 51% la emisión de estos gases.



Para Camilo Prieto, fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano, las metas de reducción de estas sustancias nocivas deben plantearse entorno a la ganadería.

Prieto explicó que la fermentación entérica, es decir, las emisiones que genera el ganado por su digestión, y los pastizales, preparados para esta industria, causan el 24% de los GEI en el país.

Esto duplica el impacto que tiene el sector del transporte en estas emisiones, que es solo del 12%, según el Ideam. “El uso del suelo para la ganadería en el país está aproximadamente en 34.8 millones de hectáreas, de las 15’192.732 destinadas para esta actividad, según la vocación del suelo. Esto quiere decir que estamos usando terreno que sirve para la agricultura”, argumentó.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la vocación del suelo en Colombia en términos de la agricultura es de 22’077.625 hectáreas, lo que corresponde al 19,34% del territorio nacional. “De este suelo apto para estas actividades solo usamos 5.3 millones de hectáreas”, señaló Prieto.



Por tanto, para este experto es indispensable que se haga buen uso del suelo para reducir las emisiones de GEI. “Es imposible reducir esto si no hay una política agrícola”, destacó.



Por otro lado, el Gobierno planteó como meta alcanzar 600 mil vehículos eléctricos en circulación para el 2030.



Este objetivo a simple vista parece ambicioso, sin embargo, de acuerdo con Prieto, en el país, actualmente, existen 14.5 billones de carros que usan combustibles. “Esta apuesta por automotores eléctricos ocuparía un porcentaje ínfimo en comparación con los demás”, indicó



De acuerdo con Camilo Prieto, los problemas ambientales que más aquejan al país tienen que ver, esencialmente, con el acceso a agua potable.



“La complejidad ecológica de nuestro país hace que la metas de justicia ambiental deban ser analizadas de la mano de la salud pública y los derechos humanos”, argumentó. Y resaltó que en el Chocó, sitio en el que más llueve en el mundo, aún hay limitaciones para el saneamiento básico y el consumo de agua.



Respecto al panorama internacional, Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a reducir el 30% de las emisiones de metano a finales del 2030.

China, por su parte, aseguró que no va a financiar más plantas de carbón en otros países. Sin embargo, el dirigente de este país, Xi Jinping, no se refirió a las plantas que hay dentro de su territorio.



Respecto a la financiación para estos asuntos, los países desarrollados no han cumplido su compromiso de donar US$100.000 millones anuales a los países del tercer mundo.



US$33.5 MILLONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE





Los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido donaron 33.5 millones de dólares para la lucha ambiental en Colombia.



El embajador de Noruega, John Petter Opdahl, resaltó: "La cooperación de clima y bosque con Colombia siempre ha sido una prioridad. Es un honor ser socio del Gobierno de Colombia en este esfuerzo y celebramos los logros anunciados. Sin embargo, los desafíos para reducir la deforestación siguen siendo importantes".



Para el Ministro de Ambiente, Carlos Correa, “este acto es el es reconocimiento de los países donantes al cumplimiento de la lucha contra la deforestación”.



