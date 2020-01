Homicidios se redujeron en 1% el año pasado: Iván Duque

Particular

El Jefe de Estado señaló, tras el paro, que no permitirá actos de violencia.

El Presidente Iván Duque resaltó ayer los resultados registrados en el 2019 en materia de seguridad y la lucha contra el crimen, los cuales, entre otros logros, revelan una reducción en los delitos en el país.



Sin embargo, el Jefe de Estado afirmó que aunque “las cifras muestran optimismo”, se trabaja para que en el 2020 los indicadores sean mejores.



“Las cifras que les he compartido muestran optimismo, no complacencia. No muestran, de parte nuestra, jolgorio, ni más faltaba; muestran buenos resultados, pero queremos mejores indicadores cada vez más”, resaltó el Mandatario, quien agregó: “Salimos de esta reunión de balance del 2019 motivados a obtener mejores resultados en el 2020”.





Duque, en declaración a medios periodísticos, subrayó la reducción del 1% en la cifra de homicidios en Colombia. Mientras en 2019 se registraron 12.825 casos, en el 2018 hubo 12.923.



La cifra es significativa, pues entre el 1° de enero y el 6 de agosto de 2018, el número de homicidios había aumentado el 6,8% en comparación con el mismo periodo de 2017.



Por esto, el Jefe de Estado, al dar a conocer las cifras, enfatizó: “Tuvimos en el 2019 una de las tasas de homicidio más bajas que haya visto el país desde 1974. Creo que este es un logro de Colombia que nos tiene que motivar a que cada año seamos mejores en esos resultados”.



También puso de presente la reducción en las cifras de secuestros en el país, que registró menos de 100 casos en el año. De hecho, en el 2019 se cometieron 92 secuestros, frente a 176 en 2018.



“Tuvimos una reducción del secuestro cercana al 48%, pero lo más importante es que Colombia registra la tasa de secuestros más baja desde que hay indicadores y estadísticas de ese delito. Tuvimos, por primera vez, desde que existen esas consolidaciones estadísticas, menos de 100 secuestros registrados en el país, y creo que este es un importante logro del país”, aseguró.



En el mismo balance, el Presidente resaltó la tarea de la Fuerza Pública, que permitió la erradicación de más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.



“El año 2019 nos trae más de 100.000 hectáreas erradicadas, combinando distintas fuentes, pero quiero destacar la labor de la Fuerza Pública que logró en erradicación manual la cifra más alta que haya visto nuestro país bajo esa modalidad, superando las 94 mil hectáreas”.



Al respecto, el Jefe de Estado aseveró que de esta manera se mantiene “la meta de reducir en un 50% el área sembrada de cultivos ilícitos para finales del año 2022”. “Ese es un propósito nacional”, sostuvo.



Así mismo, destacó que en el 2019 “logramos incautaciones de clorhidrato de cocaína cercanas a las 434,7 toneladas, cifra histórica en el país, que muestra la contundencia que ya describí en la lucha contra los cultivos ilícitos, y también la capacidad de evitar que salgan estupefacientes de nuestro territorio”.



Con respecto a la lucha contra el terrorismo, el Mandatario se refirió a la disminución en los ataques a la infraestructura petrolera y energética: “Quiero hacer referencia, también, a lo que ha sido la lucha contra el terrorismo. El año 2019 trajo una reducción del 33% de los ataques a los oleoductos en el país, y eso muestra la presencia territorial, la capacidad de reacción y la protección de infraestructura estratégica”, explicó.



Y concluyó diciendo que para este año es necesario fortalecer la lucha contra el hurto en las calles de las ciudades del país.



“Nosotros tenemos que bajar cada vez más los hurtos en las ciudades, y este ejercicio de hoy nos ha permitido marcar metas y dar instrucciones en los territorios, de la mano con lo que son los lineamientos de la nueva Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, aseguró.



BOGOTÁ