Hoy regresan a Colombia los vuelos internacionales

El pasado 19 de marzo se anunció, por parte del Gobierno Nacional, la medida que restringiría la llegada de vuelos internacionales a partir del día 23 de ese mes. Hoy, después de 6 meses, Colombia se prepara nuevamente para la conectividad aérea con el extranjero.



“Es un placer para nosotros como concesión del Aeropuerto Rafael Núñez anunciar que nos hemos preparado de cara a este momento y estamos listos para reanudar operaciones comerciales internacionales”, puntualizó María Claudia Gedeón, gerente de Asuntos Corporativos de SACSA, Sociedad Aeroportuaria de la Costa.



Como ya se había anunciado en días pasados, Cartagena sería la ciudad que iniciaría con los trayectos inaugurales.



Así, el primer vuelo que saldría del país sería el número VH000 de Viva Air con la ruta Medellín- Cartagena-Miami y se regresa a Medellín. La salida desde Cartagena a Miami está programada para las 12:10 p.m. en un Airbus A320.



Mientras que la primera recepción hacia Colombia sería operada por la aerolínea Spirit, con el vuelo 946 que tiene la ruta Fort Lauderdale- Cartagena - Fort Lauderdale. Este vuelo llegaría a la capital de Bolívar a las 12:36 p.m. y saldría nuevamente para Fort Lauderdale a las 13:36 p.m.



Es importante resaltar que por el Aeropuerto Rafael Núñez se movilizaron el año pasado más de un millón de pasajeros internacionales, mientras que entre enero y junio, como consecuencia de los cierres aéreos por la pandemia, el balance de pasajeros internacionales movilizados fue de 262.604, correspondientes a vuelos humanitarios y comerciales.



De otro lado, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco informó esta semana que hasta el momento, los cinco países autorizados con los que se realizarían los trayectos son Estados Unidos, México, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Ecuador y Guatemala, debido a que estas naciones ya han levantado sus restricciones.



“Se evalúan de manera oportuna otros destinos en la medida en que las condiciones así lo permitan, pero eso es un proceso gradual que hemos venido definiendo con el ministerio de Salud con base en el nivel de apertura en otros países, la capacidad de operación de los aeropuertos con los protocolos de seguridad y el interés comercial de las aerolíneas de prestar esos servicios”, señaló la ministra.



Según la jefe de la cartera, a los viajeros que ingresen al país se les exigiría una prueba PCR para corroborar que no porten el virus al entrar a Colombia.



No obstante, al final de esta semana, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, hizo claridad sobre este punto al afirmar que a quienes ingresen al país antes del 30 de septiembre, sea en vuelos humanitarios o comerciales, no se les aplicaría esta condición.



Aclaró, sin embargo, que pese a que no será obligatoria esta prueba, las personas que arriben al país en esas fechas deberán realizársela estando en Colombia, además de que es necesario que cumplan con el aislamiento mandatorio por 15 días.



Antes del ingreso a los puestos de control migratorio, se les exigirá también a los pasajeros que aterricen en el país, el diligenciamiento del el pre-registro ‘Check-Mig’, que se encuentra en la página de Migración Colombia.



VUELOS NACIONALES



Con respecto a los vuelos nacionales, que retomaron operación comercial desde el pasado primero de septiembre, cada vez son más los aeropuertos que se suman al listado de aprobación de la Aeronáutica Civil para iniciar con su funcionamiento.



De hecho a finales de la semana pasada, el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar Gómez, entregó un balance positivo luego de inspeccionar 18 aeropuertos regionales del país, para verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad .



Así, los aeropuertos de Valledupar, Aguachica, Barrancabermeja, Neiva, Ibagué, Yopal, Arauca, Florencia, Puerto Carreño, Inírida, Leticia, Villagarzón, Pitalito, Puerto Asís, Quibdó, Carepa, Corozal y Riohacha cumplieron con estas condiciones.