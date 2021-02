Ya está activa la plataforma Mi Vacuna, ¿Cómo usarla?

Archivo particular

La plataforma permitirá que quienes no se encuentren allí tengan la posibilidad de agregar su información, sobre todo aquellos en poblaciones alejadas y dispersas.

El ministerio de Salud y Protección Social puso este viernes en operación el portal la página web MiVacuna (link a http://mivacuna.sispro.gov.co/). En esta dirección los colombianos podrán consultar la fase de vacunación de la que harán parte y podrán realizar otros trámites como revisar el agendamiento de su cita y postularse en caso de considerar que debe hacer parte de la priorización.



Incluso en el aplicativo se podrá descargar el consentimiento informado necesario para la aplicación de la vacuna y que consiste en un documento en el que cada persona tiene la información necesaria y suficiente para poder tomar una decisión frente al proceso y así mismo autorice la inmunización.



Inicialmente el portal tiene cargada la base de datos de las personas mayores de 80 años, que son la población priorizada para el proceso, junto con la primera línea del talento humano en salud. También la etapa dos, que incluye la población entre 60 y 79 años y el resto del personal de la salud y 15 días antes del inicio de la vacunación masiva se podrá hacer la primera prueba de funcionamiento.



El portal solicitará el número de identificación, fecha de expedición del documento, la EPS a la que pertenece, departamento y municipio para hacer la consulta y permitirá consultar el lugar, fecha y hora programada para la cita de la vacunación.



En caso que una persona quiera consultar información que está dentro de MiVacuna y no pueda hacerlo, puede comunicarse a través de la línea gratuita 192.



El proceso de agendamiento se hace en cabeza de las EPS y lo que se hará en el 90% de los casos es una llamada a los usuarios en la que se coordina la fecha en la que la vacuna será aplicada.



Las EPS también han dispuestos sus canales para actualizar los datos, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi sus EPS afiliadas: Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, SOS, y Sura tienen dispuestas varias formas para la actualización acá (link a https://www.acemi.org.co/index.php/noticias-destacadas/conozca-los-canales-dispuestos-para-actualizacion-de-datos).



“Ahora se tiene más claridad sobre el proceso de las vacunas, es importante inmunizar a las personas que tienen más riesgos como los trabajadores de la salud en la primera línea, las personas mayores de 80 años. Al vacunarnos podemos retormar la vida que llevábamos, recuperar nuestros empleos, salir a la calle con tranquilidad, debemos respetar el orden de priorización y ayudemos a los que se vacunarán primero y actualicemos los datos en las EPS”, dijo Gustavo Morales, presidente de Acemi.



“Vamos a poder tener disponible el portal ‘Mi Vacuna’ este viernes. Vamos a tenerlo cargado con la población mayor de 80 años, para que esta pueda tener acceso al portal”, afirmó el ministro de Salud Fernando Ruiz.



¿PARA QUÉ SIRVE?



Al portal se accederá en la dirección mivacuna.sispro.gov.co y en ella se puede consultar la etapa de vacunación en la que cada colombiano recibirá sus dosis, de acuerdo con los criterios de priorización del Minsalud. De igual forma, permitirá tener los formatos de consentimientos informados y en caso de que una persona considere que tiene condiciones para ser priorizado en otra etapa se puede postular en este mismo sitio a través de la pestaña ‘Me Postulo’.



Igualmente será clave para que el interesado, cuando se inicie su etapa de vacunación, digitando el nombre y el número de cédula pueda conocer el lugar y fecha en donde le deberá ser aplicada la vacuna.



Sobre cómo funciona, Víctor Muñoz, director del Dapre dijo que el usuario debe ingresar a mivacuna.sispro.gov.co y puede informarse sobre el abecé del Plan. “En su primera instancia Etapa I estarán personas de 80 años o más y la primera línea de atención de la pandemia del talento humano en salud” podrán acceder, dijo.



Luego estarán los de la etapa II, que son el resto de los trabajadores sanitarios y los mayores de 60 años.



¿ES OBLIGATORIO?



De acuerdo con Muñoz, “no es necesario registrarse”, pero sí “será el apoyo para validar en qué etapa nos encontramos y cuando las IPS reporten la información”. Además destacó que será clave para poder visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.



Para nadie es un secreto que en el país la cobertura a nivel de internet no es la mejor y especialmente en las zonas rurales será muy difícil acceder a la web. Por eso Muñoz dijo que en caso de no tener acceso vía Web, se podrá recurrir a la Superintendencia de Salud, los entes territoriales (gobernaciones o alcaldías), las personerías o a otras entidades oficiales e incluso “de orden público”.



Paralelo a esto, destacó que estará habilitada la línea telefónica 192 para que los interesados se puedan comunicar. Ante la posibilidad de que la plataforma pueda colapsar por la cantidad de usuarios, Muñoz señaló: “Tenemos redundancia en infraestructura tecnológica”.



Explicó que el Centro Cibernético de la Policía ha estado colaborando en todo lo relacionado con la ciberseguridad y la capacidad de escalabilidad de la plataforma.



Según Muñoz, Mi Vacuna en horas del mediodía de hoy ya estará operativo.



El funcionario igualmente reveló que cuando a la personas se haya aplicado la segunda dosis de la vacuna, a través de la aplicación CoronApp se podrá cargar el certificado de que ya está vacunado.



EN OTROS PAÍSES



En México, el Gobierno también lanzó la plataforma ‘Mi vacuna’, donde se habilita el registro de ciudadanos mayores de 60 años para poder recibir las dosis, pero la plataforma colapsó, según se dijo, por la alta afluencia en el portal, reportando 50.000 personas por minuto.



Uruguay presentó la aplicación Coronavirus Uy. La plataforma le permite al usuario que ya reciba la vacuna conocer cuál es la marca, cuántas dosis y la fecha en la que le fue aplicada. Uno de los diferenciales es que permite contar con un pasaporte sanitario.



Y en Perú se están desarrollando tres aplicaciones para el área logística, el vacunador y el ciudadano.