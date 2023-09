‘La reforma busca que haya créditos más justos’: Icetex

Con la reducción en las tasas de interés en los créditos para la educación, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) busca darle la oportunidad de acceso a los jóvenes colombianos para cursar sus programas profesionales.

Mauricio Toro, presidente del instituto, en conversación con Portafolio, explicó cómo vienen trabajando en la entidad, los logros que han tenido y lo que les falta.



¿Cómo van los desembolsos?



El Icetex cuenta con un millón de usuarios, es la cifra más alta que hemos tenido durante los últimos años. De estos, 500.000 créditos hacen parte de nuestras líneas propias, los cuales son desembolsados eficientemente y mucho más rápido.



Sin embargo, quedan otros 500.000 que hacen parte de fondos en administración que son para promocionar la educación superior, técnica y tecnológica. Es decir, que tenemos más de 575 fondos con alcaldías, gobernaciones y ministerios.



Los ritmos de desembolso de esos créditos dependen del dueño de los recursos. Eso, en algunas oportunidades genera retrasos para nosotros porque el tercero se demora en citar a la junta administradora y en solicitar el desembolso.



En este momento vamos a un 92% de giro. Tenemos un porcentaje que nos queda pendiente, pero hemos mejorado nuestros tiempos comparado con los años anteriores. No estamos en un óptimo, todavía tenemos camino por recorrer para hacer más eficientes en el giro de los fondos.



¿Van a modificar las tasas de interés?



Durante el 2023 conseguimos cerca de $500.000 millones dirigidos a subsidios de tasa. Hicimos la reducción más alta de la historia teniendo en cuenta que estaban al IPC+7, +12 y hasta +14 puntos.



En esta administración bajamos las del millón de usuarios para que no haya nadie que pague una tasa superior al IPC +3% y +2%. Estos son 100 puntos básicos menos para quienes estén al día en su crédito como estímulo al juicio del pago.



Tenemos que reconocer que el 10% de la totalidad de nuestros usuarios tiene dificultades de pago.



Para 2024 buscamos sostener esa tasa añadida que pone Icetex al IPC en ese mismo valor de máximo 3%. Eso nos implica recoger recursos y organizarnos, pero el objetivo es que podamos llegar a 2024 manteniéndola ya que es la más baja en los últimos 70 años de existencia.



¿Pidieron adición presupuestal?



Para este año en la adición presupuestal nosotros pedimos, y no nos fue otorgada, lo hicimos por recursos de $175.000 millones. Esto iba destinado a cumplir un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que habla de la compensación de IPC. De nuestro millón de usuarios, esta reducción de tasa los ha cubierto a casi todos, pero 90.000 no vieron una disminución en su recibo de pago y por el contrario aumentó hasta un 35% aproximadamente.



El Icetex por ley no puede cobrar menos del IPC, es decir, esa es la tasa. Si no me iría por detrimento patrimonial para la cárcel. Pero seguimos trabajando por buscar un recurso, ya sea para el 2024, que ya lo pedimos, para que podamos ayudar a esa población que está en problemas.



¿Cómo se comportan los créditos?

​

En los últimos cinco años crecimos un 38% y en el último año el crecimiento fue aproximado del 6% de créditos otorgados.



En 2022, el Icetex aprobó 48.787 créditos a beneficiarios, mientras que en 2021 fueron 46.184.



¿Cómo controlan el riesgo de capitalización de intereses?



No hacemos capitalización en época de estudios en los nuevos créditos. Unos 90.000 jóvenes que han ingresado, 30.000 nuevos y el resto que venían en renovación en esta administración ya no tienen capitalización de interés.



Estamos trabajando para garantizar el modelo de alícuotas que destine el 55% como mínimo al pago de capital y el resto a intereses.



¿En la reforma planeada no se acaba el Icetex?



Una cosa es la Ley 30 y otra cosa es la reforma al Icetex. En el borrador que se presentó a la Ley 30 quedó un artículo que se prestó para confusiones, donde decía que se iba a desestimular gradualmente el otorgamiento de créditos y que al Icetex iban a acabarlo, por la cual el Gobierno Nacional eliminó ese artículo.



El Icetex no se acaba. De hecho, la reforma lo que pretende modificar y garantizar créditos más humanos y más justos.



¿Cómo va la cartera?



La cartera del Icetex va bien. Hicimos la jornada más exitosa en los últimos años. Contactamos a absolutamente todos los deudores que tiene la entidad y les ofrecimos un plan que les garantizaba la condonación total de los intereses corrientes.



Unas 48.000 familias hicieron acuerdo de pago y condonamos intereses corrientes y moratorios por una cifra superior a los $32.000 millones. Eso ha mejorado no solo las condiciones del crédito, sino que le permitió continuar con sus estudios a personas que habían tenido que suspenderlo temporalmente por la situación.



¿Cómo van los créditos del exterior?

​

Hemos crecido en colocación de créditos al exterior. A veces tenemos inconvenientes con algunas universidades. Hay que entender que estos estudiantes están en diferentes países y que tienen otras condiciones.



Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio