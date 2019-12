Iglesia católica pide a Gobierno y a manifestantes dejar la soberbia

El vicario administrativo de la Arquidiócesis de Bogotá, monseñor Rafael Cotrino, consideró necesario que tanto el Gobierno como los líderes de la protesta contra el presidente colombiano, Iván Duque, dejen de lado la "soberbia" y dialoguen.



"Diría que todos necesitan una buena dosis de humildad. Está todo el mundo un poco soberbio y la soberbia no es buena consejera. La humildad nos ayuda a que miremos realmente lo que somos, cómo estamos y qué podemos hacer porque no solamente requerimos que presenten las necesidades más urgentes sino también tener en cuenta como país qué podemos hacer", explicó el prelado.



Así se expresó al referirse a las protestas contra el Gobierno del presidente Duque, quien atraviesa momentos difíciles por el estallido social que le pide cambio de rumbo y que no haga reformas que vayan contra la clase trabajadora y los menos favorecidos.



Los sindicatos rechazan enfáticamente las reformas laboral, tributaria y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno, así como un plan de privatizaciones y la falta de compromiso con el acuerdo de paz con las Farc, entre otras causas.



También critican la propuesta de "Conversación Nacional" a la que convocó Duque la semana pasada porque consideran que ese diálogo no cumple con los requisitos de ser "incluyente, democrático y eficaz".



DEJAR LOS PRIVILEGIOS



Monseñor Cotrino considera que para lograr cerrar las enormes brechas de desigualdad que hay en Colombia es necesario "renunciar a ciertos privilegios".



"Todos tenemos que renunciar a ciertos privilegios si queremos que la condición social de los más frágiles se mejore, pero eso no lo veo", apostilló A renglón seguido aseguró que tiene la sensación de "estamos queriendo mantener ciertos privilegios y volverlos intocables y entonces si todos no aportamos no va a ser fácil".



BIEN COMÚN



Para el alto prelado de la Iglesia católica si se quiere avanzar como país es necesario tener "una visión del bien común" porque si cada sector pretende ser el principal no habrá mejoría en ningún lado.



"Si cada sector quiere lo suyo va a ser muy difícil. Los muchachos quieren más y más recursos y mejor educación, pero también los otros necesitan salud y los otros colombianos necesitan vivienda, y otros colombianos necesitan la posibilidad de tener tierra", explicó monseñor Cotrino.



Agregó: "Si cada sector piensa solo en sí y cree que es más fuerte, por a o por b motivo, tiene el derecho de quedarse con la mayor parte del ponqué no estamos haciendo mucho sino (que) estamos realmente manteniendo las mismas desigualdades sin tratar de disminuirlas".



El viernes las protestas recibieron en Bogotá el apoyo de un grupo de indígenas que clamaron por el cese de la violencia en la novena jornada de manifestaciones, la más pacífica y menos concurrida.



Unos 150 indígenas recorrieron la ciudad en una chiva, autobús típico de las zonas rurales de Colombia, en el que incluso se subieron al techo y alzaron la bandera roja y verde del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización con mayor representación.



