‘Importar lo que podemos producir es un crimen’: Robledo

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo durante el Congreso de la Andi esbozó lo que sería su plan de trabajo de llegar a la presidencia de la república. Robledo indicó que uno de sus pilares será crear más fuentes de empleo y riqueza.



"Toda riqueza proviene del trabajo, en ese sentido, el desempleo que tenemos es una desgracia nacional”, resaltó.

Además, sostuvo que hay que producir en la industria y el agro, aumentando la productividad y el trabajo. “Hay que exportar más, pero al mismo tiempo hay que sustituir importaciones. Importar lo que podemos producir es un crimen contra la nación”, anotó.



Igualmente, dijo que dos de sus política estará enfocadas en temas comerciales y de educación. Por un lado, la primera buscaría no más tratados contra Colombia, en especial no a un TLC con el sudeste asiático.



“Nos arrasan lo poco de agro que nos va quedando. Hay que utilizar otros instrumentos, como subir aranceles para defender el cansado y la industria textil y derrotar el contrabando”, precisó.



Por otra parte, dijo que hay que mejorar las relaciones con los vecinos y buscar la reducción del costo país.



“Sin estado no hay desarrollo de la economía de mercado, hay que derrotar la corrupción. Hay que reducir los costos financieros y ampliar el crédito”, anotó.



Y puntualizó: “No hay desarrollo de la economía de mercado si no hay un estado vigoroso actuando de muchas maneras sin estatizar la economías. Las tasas tributarias no pueden estrangular el aparato productivo, pero tampoco pueden acabar con la capacidad de compra”.