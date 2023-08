Fuerte incendio en Armenia, Quindío, deja más de 280 damnificados

Al menos 280 personas, entre ellas 94 niños, resultaron damnificadas por un voraz incendió que consumió 60 humildes viviendas de barrios de invasión de la ciudad colombiana de Armenia, capital del departamento del Quindío (oeste), en el Eje Cafetero, informaron este martes fuentes castrenses.



"Hasta el momento y de acuerdo a las cifras proporcionadas por las autoridades locales, son 84 familias, entre estos 94 niños y 184 adultos y de tercera edad, afectados por la conflagración", informó el Ejército en un comunicado.



Las llamas arrasaron con viviendas en los barrios Santander y Villa Juliana, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, por lo que el Ejército envió a 80 hombres para atender la emergencia.



Los militares crearon un anillo de seguridad para permitir una adecuada atención a esta emergencia por parte de los Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja, mientras que también están ayudando en las tareas de evacuación de las familias hacia sectores seguros.



Hasta el momento las autoridades no han reportado fallecidos o muertos por el incendió que redujo a cenizas las viviendas construidas, en su mayoría, con madera y otros elementos de fácil combustión.



La información añadió que soldados del pelotón de atención a desastres del Batallón de Ingenieros de Combate No. 8 'Francisco Javier Cisneros' llegaron al lugar con el fin de adelantar "labores de control y mitigación para que los focos de la conflagración sean completamente sofocados y evitar que continúe la conflagración; así mismo, recuperar los enseres de las familias afectadas".



De acuerdo con los datos suministrados al Ejército, cuyas causas no se conocen, "deja 84 familias damnificadas, compuestas por 94 niños y más de 180 adultos y de la tercera edad, que son socorridos por las diferentes autoridades" de Armenia.



El presidente de la junta de acción comunal del barrio Santander, Mauricio Román, manifestó a periodistas que en la zona de invasión en donde ocurrió la emergencia no quedó ninguna de las viviendas que estaban construidas en madera y guadua (una especie de bambú).



Por su lado, el secretario de Gobierno de Armenia, Andrés Buitrago, aseguró que el incendio alcanzó a más de 50 viviendas, cuyos moradores no podrán seguir en el lugar porque están en una ladera de alto riesgo y es, además, una zona de invasión.



EFE