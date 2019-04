Indígenas rompen diálogo con el Gobierno: paro inicia su cuarta semana

Los indígenas que iniciaron una protesta el 11 de marzo suspendieron el diálogo que mantienen con el Gobierno para levantar sus manifestaciones al considerar que carecen de garantías de "no estigmatización" o judicialización.



La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó a través de su cuenta de Twitter de que la Minga, como denominan a su protesta, suspendió las conversaciones con el Gobierno del presidente Iván Duque porque considera que tampoco hay garantías de que no haya "señalamientos o judicialización".



"La Minga nacional por la vida suspende el diálogo con el Gobierno Nacional en La Delfina. Si no hay garantías de no estigmatización, señalamientos o judicialización de los mingueros no podremos avanzar en la discusión del pliego de peticiones", escribieron en su cuenta de Twitter.



Los indígenas comenzaron sus protestas, que se han tornado ocasionalmente violentas, para exigir al Gobierno colombiano que cumpla con 1.300 acuerdos que alcanzaron con Ejecutivos anteriores.



Por si fuera poco, han exigido la presencia del presidente Duque en la zona para poder dialogar, una demanda que habían rebajado inicialmente al aceptar conversar con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Líderes indígenas han reclamado que la partida plurianual de 10 billones de pesos (unos 3.128 millones de dólares) que destinó el Gobierno actual en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para las comunidades indígenas es insuficiente para atender las necesidades de salud y educación de los 105 pueblos nativos de Colombia.



Ante el desabastecimiento provocado por el cierre de las principales carreteras debido a las protestas indígenas, la Cruz Roja Colombiana activó este sábado una caravana humanitaria hacia el departamento suroccidental del Cauca.



EFE