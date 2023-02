Gobierno vs. Bogotá: proyectos que no se financiarían en la capital

Con la advertencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que si la Alcaldía de Bogotá no acepta las modificaciones en la primera línea del Metro, el Gobierno Nacional puede parar otros proyectos, se ponen en riesgo la continuidad de obras de infraestructura como la segunda línea del Metro a Suba y Engativá, el Regiotram del Norte y cables aéreos.



(Vea: Gobierno avisa: 'si Bogotá no acepta nada, no financiamos proyectos').

El jefe de la cartera de Transporte se refiere, puntualmente, a que el presidente Gustavo Petro ha insistido en que un tramo de la línea 1 del megaproyecto sea subterráneo.



"Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar", fue la advertencia que lanzó el ministro Reyes al entrar a un consejo de ministros en Palacio.



(Vea: Metro de Bogotá: ¿qué tan viable es cambiar el contrato?).



Precisamente, en los últimos días, la alcaldesa Cladia López venía insistiendo en que la construcción de la primera línea de Bogotá se mantiene y le ha pedido al presidente Petro que le deje a Bogotá obras de infraestructura clave como la el Regiotram del Norte y tres cables aéreos: San Cristóbal, y las dos líneas de Monserrate – Reencuentro, así como también senderos ecológicos, la Ciclo Alameda Medio Milenio y conexión ecosistémica.

Gustavo Petro y Claudia López Archivo EL TIEMPO

Pero no hay que olvidar que en este momento se encuentra cumpliendo trámites ante el Gobierno Nacional la segunda línea del Metro, la de Suba y Engativá, y que es una de las banderas de la alcaldesa de Bogotá.



(Vea: Petro dice que el Metro elevado en Bogotá es una 'chambonada').



Lòpez habló esta semana de la necesidad de seguir adelante con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, que registra un avance del 18 por ciento. "La prioridad de Bogotá es cofinanciar los tres cables y el Regiotram del Norte. No es cambiar el contrato de la Primera Línea del Metro. En ese mismo convenio de cofinanciación tendría que haber 25 billones de pesos, y no 12 billones como hasta ahora, para hacer las prioridades de Bogotá, más la modificación que plantea el presidente a la Primera Línea del Metro, si finalmente se hace como él lo plantea", explicó López.



Cabe recordar que la semana pasada el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López estuvieron reunidos analizando las propuestas que presentó el consorcio chino, a pedido del mismo mandatario, y acordaron instalar dos mesas (una jurídica y otra técnica y financiera) para analizar la viabilidad de hacer un tramo subterráneo.



(Vea: Claudia y su pedido a Petro: que cofinancie el Regiotram del Norte).



El jefe de Estado pidió, en esa reunión, que se contemplara la alternativa entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y la calle 72 con avenida Caracas. No obstante, descartó la propuesta que los chinos consideraron como viable: la extensión d lea calle 72 a la calle 100.

EL TIEMPO - BOGOTÁ