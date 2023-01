'Gobierno no ha dicho realmente cómo sustituirá ingresos petroleros'

En medio del Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos, Suiza, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que en Colombia no se seguirán entregando títulos de explotación minera o de gas.



Ante la noticia, que había sido anunciada desde la campaña del presidente Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas mostró su preocupación sobre el anuncio.

"La exploración y producción de petróleo y gas natural es esencial para garantizarle al

país autosuficiencia y soberanía energética, a corto, mediano y largo plazo, mientras se

adelanta la transición responsable que requiere Colombia", explican en un comunicado.

Junto a ello, ACP asegura que el principal desafío del país de la transición energética no es la diversificación de la matriz eléctrica sino la energética. Y que este proceso solo es posible con la transición del parque automotor.

Asimismo, aseguran que "la industria de hidrocarburos es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional y la de los departamentos y municipios".



Indican, además, que la transición no es un proceso de corto plazo: "Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y, el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva".

La agremiación también asegura que el Gobierno no ha explicado con claridad cómo va a sustituir "con realismo" el petróleo y el gas sabiendo que las reservas solo alcanzarán para aproximadamente 10 años y "que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo".

"Tampoco ha explicado cómo reemplazará los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías. Por eso, en distintos escenarios, hemos llamado a la cautela. Para que una transición sea justa debe ser responsable", exponen.



Para el gremio la eliminación de los nuevos contratos tampoco tiene un impacto en la lucha por el cambio climático que justifica gran parte de la decisión. De acuerdo con la entidad, la exploración y producción de petróleo y gas aporta menos del 1 % de los Gases de Efecto Invernadero en el país.

Finalmente, asegura: "El Gobierno nacional afirmó el año pasado que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, de un análisis de los contratos de exploración y producción suscritos, y del tiempo que Colombia necesitará de la industria para su diversificación exportadora, y la sustitución de ingresos fiscales y de regalías. Dicho estudio no existe".

Para ACP los estudios que utiliza el Gobierno son "someros" y no han incluido un componente macroeconómico ni fiscal. Desde el gremio manifiestan que seguirán con disposición para trabajar en la "construcción de una visión conjunta de país y sus oportunidades energéticas, sociales y ambientales".

La Andi también se pronunció

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Bruce Mac Master, también se refirió a la decisión. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que la decisión de "la renuncia a la principal fuente de divisas, de exportaciones, de inversión extranjera, y de recursos para las finanzas públicas, sin reemplazarla, genera una presión insostenible sobre la economía, la tasa de cambio y la inflación".

Finalmente, dijo que esto tendría efectos "irreversibles".

