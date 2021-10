Inició la vacunación contra covid-19 de migrantes venezolanos

La ciudad de Bogotá comenzó este viernes a vacunar contra la covid-19 a la población migrante en situación irregular en cinco puntos de vacunación donde solo se pide el documento de identificación.



(Lea: Invima autoriza ensayo clínico de vacunas contra el covid en Colombia)

"No podemos tener más de un millón de personas sin vacunar, eso nos afecta todas las metas de cobertura de manera que en Bogotá y todas las ciudades del país están todas las condiciones para que hagamos la vacunación de población migrante independientemente de su condición", aseguró el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, en un comunicado.



(Lea: Aplicarán tercera dosis de vacuna anticovid en el país a mayores de 70)



Se espera que se apliquen en Bogotá, una de las ciudades con más población migrante, sobre todo venezolana, 2.500 dosis diarias a migrantes irregulares.



(Lea: OMS pide prolongar hasta fin de año dosis de refuerzo contra el covid)



Hasta ahora, en los centros de vacunación las enfermeras requerían la cédula de extranjería o el Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento que se otorgó a decenas de miles de venezolanos para intentar regular su situación hasta que se aprobó este año el Estatuto Especial de Protección, con el que se pretende regularizar a casi dos millones de personas del país vecino que viven en Colombia.



Puntos de vacunación

Los puntos destinados para la vacunación gratuita de migrantes irregulares prestarán sus servicios en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Aquí los lugares:



Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, refugiados y retornados. Carrera 80 # 43-43 sur.

Terminal del Salitre Módulo 5, Super CADE - Dg. 23 # 69ª - 55.

Centro de acogida para migrantes Hotel Bogotá Resort - Calle 25 bis # 39ª - 23.

CAIDSG LGBTI zona Centro - Calle 21 # 14 -16 Barrio Santa Fe.

CAIDSG LGBTI zona Norte - Cr. 94 d # 131a - 15



El ministro aseguró que el país cuenta con las vacunas suficientes para vacunar a la población y que es "un tema fundamental" para conseguir las metas de vacunación y bajar los índices de incidencia de la pandemia en el país.



"Tuvimos un panorama complejo a finales de agosto e inicio del mes de septiembre pero con un esfuerzo muy grande logramos a final de septiembre y lo que va de octubre tener un acopio de 15 millones de vacunas y tenemos vacunas suficientes para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación", subrayó Ruiz.



En Colombia se calcula que hay 1,8 millones venezolanos, de los cuales se espera que hasta un millón puedan tener su situación regularizada a finales de este año con el estatuto de protección.



Además, Migración Colombia reportó que ha detectado más de 67.000 migrantes irregulares, de nacionalidad diferente a la venezolana, en los primeros 9 meses de 2021, pero la mayoría de ellos están de paso en Colombia y se dirigen a Norteamérica.



El Gobierno colombiano se puso la meta de vacunar al 70 % de la población antes de que acabe el año y está ahora entrando en la "fase final" del Plan Nacional de Vacunación "para lograr los objetivos", según aseguró hoy el ministro.



El Ministerio de Salud ha distribuido desde marzo más de 51 millones de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac, Astrazeneca, Janssen y Moderna, de las cuales se han aplicado 41.765.308 dosis. Con ello 17.666.816 personas tienen el esquema completo, lo que supone casi el 35 % de la población, la mitad de la población objetivo. Ese porcentaje sube al 53,66 % de personas que tienen al menos una dosis de la vacuna.



El ministro aseguró que si se alcanzan estos objetivos, se podrá tener unas Navidades normales con el desarrollo de ferias y fiestas, pero que si no hay una cobertura suficiente, no se dará autorización para la realización de estas.



EFE